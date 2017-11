Lokalsport: TVK: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Korschenbroichs Handballer stehen gegen Minden in der Dritten Liga unter Druck. Von Wiltrud Wolters

Dem TV Korschenbroich bläst der Wind hart ins Gesicht. Mit lediglich drei Pluspunkten aus zehn Meisterschaftsspielen belegen die Drittliga-Handballer einen Abstiegsplatz. Vor allem in der heimischen Waldsporthalle ist den TVK noch nichts gelungen. Nach fünf Niederlagen soll sich das nun ändern. Morgen (Anwurf 19.30 Uhr) spielt die Mannschaft von Ronny Rogawska gegen die Zweitvertretung von GWD Minden. Wenn nicht jetzt gewonnen wird, wann dann, mag man fragen.

Die Mindener belegen mit acht Pluspunkten einen Platz im unteren Mittelfeld. Die Differenz von fünf Punkten beschreibt die Brisanz dieser Partie, denn bei einer weiteren Niederlage droht der TVK, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Das will Korschenbroich unter allen Umständen verhindern, dem angekratzten Selbstvertrauen nach 0:14-Punkten in Folge zum Trotz. Trainer Rogawska nimmt seine Spieler in die Pflicht. Er fordert eine Steigerung in allen Bereichen. Ganz besonders in Sachen Disziplin, Einstellung und Abwehrarbeit von der ersten Sekunde an. In Krefeld lag das Team 0:10 und in Halver 0:11 zurück, ehe die TVK-Akteure sich in die Partie arbeiteten. Das dürfe sich keinesfalls wiederholen. Zumindest personell stehen die Zeichen gut. Rogawska kann aus dem Vollen schöpfen.

In der Oberliga steht Borussia unter Siegzwang. Die Mannschaft von Tobias Elis spielt am Sonntagnachmittag bei der HSG Wesel. "Wir spielen zwar auswärts, aber wir müssen die Punkte holen, um oben dran zu bleiben", sagt Elis. Die Borussen rennen den Niederlagen in Haan und Wuppertal hinterher. Sie bescherten ihnen einen Rückstand von vier Punkten auf Spitzenreiter aus Dinslaken. Von daher ist ein Sieg Pflicht, obwohl das vergangene spielfreie Wochenende und die jüngsten Feiertage den Rhythmus ein wenig störten. "Trainingstechnisch ist das blöd, weil die Hallen zu sind", sagt Elis. Er setzt dennoch darauf, dass es seinen Spielern immer besser gelingt, konstant auf einem hohen Niveau Leistung zu bringen.

Gladbachs Stadtmeister TV Geistenbeck ist Tabellenführer in der Verbandsliga. Doch am heutigen Samstag wartet ein harter Brocken auf die Mannschaft von Thomas Laßeur. Geistenbeck muss beim TuS TD Lank antreten, der seinerseits Ambitionen auf die Spitzenposition in der Liga anmelden kann. Das unterstrich die Truppe durch den 30:25-Sieg in Vorst, wo der TVG mit dem 27:34 die bisher einzige Niederlage kassierte. Torjäger Philipp Menkenhagen, Mohammad al Bouie oder Torhüter Toni Leygraf gehören zu den auffälligsten Akteuren bei den Lankern. Allerdings muss sich der TVG mit dem Führenden der Torschützenliste Phillip Crews, der bereits 54 Tore erzielt hat, auch nicht verstecken. Der TV Korschenbroich II sehnt das Ende der Negativserie herbei. Nach fünf Niederlagen in Folge erwartet der TVK am Samstag (16.30 Uhr, Waldsporthalle) die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen.

Quelle: RP