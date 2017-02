Lokalsport: Welfia überrascht beim TV Beckrath

Der TV 1848 schafft einen 44:21-Kantersieg gegen den HSV Wegberg.

Einen 29:27 (15:15)-Erfolg hat die HSG Wickrath beim Aufsteiger TV Korschenbroich IV geschafft. Die Gäste lagen über weite Strecken der ersten Halbzeit im Hintertreffen. Erst nach dem Seitenwechsel zogen sie auf 26:21 davon. Zwar kam Korschenbroich nochmals zum Ausgleich, aber letztlich hatten die Wickrather den längeren Atem. HSG-Torschützen: Markus Odenkirchen (8), Michael Odenkirchen, Bähren, Leder (je 5), S. Breyer, Keiser (je 2), D. Breyer und Ciecierski.

In einer kampfbetonten Partie gewann der TV Geistenbeck das Duell der beiden Zweitvertretungen beim ATV Biesel 27:26 (12:10). Die Gäste konnten zwar in der zweiten Halbzeit auf 19:133 davonziehen, doch als der ATV eine Deckungsumstellung vornahm, wurde das Spiel nochmals eng. Die TVG-Torschützen waren Klinger (8), Zimmermanns (5), Merbeck, N. Vesper (je 4), Fimmers, Altemeier (je 2), Biercher und Meyer (je 1).

Eine klare Angelegenheit war der 44:21 (22:10)-Kantersieg des TV 1848 gegen den HSV Wegberg. Der Liga-Primus beherrschte das Schlusslicht nach Belieben. Einen am Ende glücklichen 30:29 (15:11)-Erfolg fuhr die Turnerschaft Lürrip II beim TV Erkelenz ein und festigte damit Platz vier. In einer hart umkämpften Partie gewann Welfia etwas überraschend mit 32:16 (13:15) beim TV Beckrath. Die Gäste drehten in der zweiten Halbzeit mächtig auf und feierten einen verdienten Auswärtserfolg.

Nach einer tollen ersten Halbzeit verlor Borussia II beim Tabellenzweiten HG Kaarst/Büttgen am Ende noch deutlich 21:34 (14:13). Die Gäste-Torschützen waren Lehner (5), Brüss (4), Hild, Thie (je 3), Pauls, Sauter (je 2), Baues und Hastenrath (je 1).

(alpa)