Mönchengladbach: Sportbund soll mit in den Campuspark ziehen

Sportbund soll mit in den Campuspark ziehen

"Wir gehen davon aus, dass das Projekt in Hardt realisiert wird, wenn der Landeszuschuss kommt", sagt Sportdezernent Gert Fischer. "Wir werden als Verwaltung sehr gut gewesen sein, wenn wir diese Maßnahmen in diesem Jahr angefangen oder sogar abgeschlossen haben." Dazu gehört auch die Entwicklung des Umfelds des Grenzlandstadions zu einem "Campuspark", der teuersten Maßnahme. Allein der erste Bauabschnitt kostet 4,6 Millionen Euro, das gesamte Projekt 7,3 Millionen. "Wir wollen den ersten Bauabschnitt angehen", sagte Fischer. "Den Grundsatzbeschluss haben wir, das Geld haben wir. Jetzt müssen wir einen Planer besorgen. Wir sind aber wild entschlossen, dieses Jahr die Entscheidung zu bekommen, wie der erste Bauabschnitt aussehen soll."

Nachdem das Projekt in zwei Förderprogrammen nicht berücksichtigt worden war, hatten SPD und CDU diese 4,6 Millionen in den Haushaltsberatungen für 2017 und 2018 für den Campuspark reserviert. Die Mittel stammen zu 90 Prozent aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Henning Haupts, sportpolitischer Sprecher der SPD, erklärte: "Konkret werden zwei neue Kunstrasenspielfelder für Fußball und Hockey errichtet, die für Breiten-, Schul- und Vereinssport genutzt werden sollen. Ein neues Multifunktionsgebäude soll Anlaufstelle für Sportler, Vereine und Schulen werden. Neben Umkleidekabinen entstehen auch zwei circa 150 Quadratmeter große Multifunktionsräume."

Für diese hatte Ratsherr Robert Baues (CDU) einen Vorschlag: Der Stadtsportbund könne mit einziehen, um dem Ganzen "einen anderen Stellenwert zu geben". Die Idee gefiel: "Wir sind nur noch auf Zeit in dem Gebäude am Berliner Platz, da es weichen soll", sagte Sportbund-Vizepräsident Christof Wellens. Da wäre es ein "toller Gedanke", wenn man mit allen Ressourcen und Angestellten in den Campuspark ziehen könne. "Wir würden es sehr begrüßen, wenn wir im Herzen beider ehemaliger Städte unseren Sitz bekommen könnten." Der Ausschussvorsitzende Frank Boss (CDU) versprach, der Verwaltung einen entsprechenden Prüfauftrag zu geben.

Quelle: RP