Vandalismus in Gladbacher Hotel: Staatsschutz ermittelt gegen 13 Kinder und Jugendliche

Nach den Attacken auf das Parkhotel in Rheydt ermittelt jetzt der Staatsschutz gegen 13 Kinder und Jugendliche. Hintergrund ist, dass bei den Einbrüchen in das Haus an der Hugo-Junkers-Straße unter anderem Hakenkreuze an die Wände gesprüht wurden. Die Besitzer des Hotels sind Syrer. Von Andreas Gruhn und Sabine Kricke

Die Polizei macht die Zwölf- bis 17-Jährigen dafür verantwortlich. "Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und prüft jetzt, ob die Tat einen politischen Hintergrund haben könnte", sagte Polizeisprecher Jürgen Lützen. Bei den verdächtigen Jugendlichen handelt es sich allesamt um Deutsche, die Eigentümer des Hotels sind Syrer, wie Lützen gestern bestätigte. Neben Hakenkreuze wurden auch Beleidigungen an die Wände gesprüht, ob darunter auch fremdenfeindliche Parolen sind, war am Dienstag noch offen.

Die Täter waren zweimal in das frisch renovierte und dem Vernehmen nach kurz vor der Eröffnung stehende Hotel in unmittelbarer Nähe des Theaters in Rheydt eingebrochen. Bei einer ersten Tat, die den Ermittlungen zufolge bereits am vergangenen Mittwoch geschehen sein soll, warfen die Täter Scheiben ein und stahlen Einrichtungsgegenstände. So wurden etwa ein Flachbildschirm, ein Kühlgerät, Kleidung und eine ganze Reihe an Schlüsseln gestohlen.

Zwei Tage später kehrten die Täter noch einmal in das Haus zurück und zogen eine Spur der Verwüstung durch das Hotel. Sie demolierten Möbel, rissen Schubladen aus Regalen und schütteten den Inhalt auf den Boden. In mehreren Etagen richteten sie großen Schaden an, indem sie den Inhalt von Feuerlöschern auf den Fluren verteilten. Die Räume, die von den Tätern verwüstet wurden, müssen erneut saniert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich den Polizeiangaben zufolge auf rund 30.000 Euro.

Auf die Spur der 13 Kinder und Jugendlichen – die meisten von ihnen sind zwischen 14 und 16 Jahren alt – war die Polizei durch die Hotelbesitzerin gekommen. Die Frau und ein weiterer Zeuge hatten kurz nach dem zweiten Einbruch eine vorbeifahrende Polizeistreife angesprochen. "Sie hatten Beobachtungen gemacht, mit deren Hilfe kurze Zeit später die ersten Kinder und Jugendlichen gefunden werden konnten", sagte Polizeisprecher Jürgen Lützen.

Auch gegen einen Zwölfjährigen laufen laut Polizei Ermittlungen. Eigentlich sind Kinder unter 14 Jahre strafunmündig. "Wir ermitteln und übergeben unsere Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft", so Lützen.