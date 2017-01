später lesen Einkaufen in Mönchengladbach Stadt will keinen Verkaufsoffenen Sonntag in Innenstadt genehmigen Teilen

2017-01-10T17:03+0100 2017-01-10T17:00+0100

In Gladbach-Stadtmitte soll es in diesem Jahr keine verkaufsoffenen Sonntage geben. Dies schlägt die Verwaltung in einer Beratungsvorlage vor, die in den nächsten Wochen in den politischen Gremien beraten wird. Von Dieter Weber