Aussendungsfeier In St. Marien: Das Friedenslicht ist in Rheydt angekommen

Das Friedenslicht ist in Rheydt angekommen

Geborgen in einer Laterne flackerte auf dem Altar der St. Marienkirche ein kleines Licht - beinahe unscheinbar und doch bedeutsam. Es war das Friedenslicht aus Bethlehem, das - nach langer Reise und bereits mehrfach geteilt - nun auch in Rheydt angekommen war. Mitglieder des Rings deutscher Pfadfinderverbände NRW hatten das Licht in Wien abgeholt. Das Licht begleitete das ökumenische Friedensgebet in der evangelischen Hauptkirche, ehe es in St. Marien bereit stand. Zur Aussendung eingeladen hatten der Stamm Cityscouts St. Marien von den Deutschen Pfadfindern St. Georg (DPSG) und der Verband christlicher Pfadfinder (VCP) Stamm Matthias Claudius. Sie gestalteten die Gebetsstunde mit Mitgliedern des Shalom Chors.