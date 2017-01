später lesen Karneval Die Prinzenpaare lassen sich in Kamelle aufwiegen FOTO: Isabella Raupold FOTO: Isabella Raupold Teilen

2017-01-16

Die Karnevalssaison ist längst in vollem Gange, und die Stadtgarde reist von jeckem Termin zu jeckem Termin. Am Wochenende machte sie Halt bei Galeria Kaufhof an der Hindenburgstraße und unterhielt mit lauter Musik, Kaffee und Snacks die extra angereisten Jecken, aber auch alle anderen Passanten. Highlight war natürlich der Auftritt der beiden Prinzenpaare. Der Vortritt wurde dabei dem Kinderprinzenpaar Cedric I. und Vanessa I. sowie der gesamten Kinderprinzengarde gelassen. Nach kurzer Ansprache der beiden Schüler wurde gemeinsam gesungen und getanzt. Zur Freude der Passanten verteilte die gesamte Kinderprinzengarde im Anschluss bunte Tulpen.