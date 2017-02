Mönchengladbach: - echt sonnig!

als Höhepunkt, schrille Kostüme und Gäste vom Feinsten fest in den Mönchengladbacher Event-Kalender. Rund bis weit nach Mitternacht zu feiern.

Konzept - immerhin mit viel Beinfreiheit und Luftigkeit zum Tanzen.

Möglich gemacht hat den Abend Horst Pawlik als Organisator, ein exzellenter Kenner und Netzwerke der nicht nur regionalen Musikszene. Auch diesmal folgten die Top-Bands seinem Ruf zur RP-Party nach Mönchengladbach: Allen voran die international erfolgreiche Gladbacher Rockband Plexiphones, die Soul-Funk-Formation Go Sister, Pop und Rock von der Cover-Formation Mrs. Fab, die Pinball'Rock'nRoll Band, die ihrem Namen alle Ehre machte sowie Four Sale mit Rockklassikern wie "In The Midnight Hour" von Billy Idol oder "In Zaire" von Johnny Wakelin. Einen ruhigeren Kontrapunkt war in der Mitte des Abends Liane Unteregger, Pawliks Schwiegertochter, die stimmgewaltig nur von der Gitarre begleitet "unplugged"-Stimmung aufkommen ließ. Der Wechsel der Bands auf der Bühne wurde mit Sound von DJ Marcus "Brownie" Braun überbrückt.

Gleich zu Beginn marschierte das Prinzenpaar - Norbert I. und Niersia Barbara - samt Gefolge bei der Party ein. Sie erhielten eine Original-Zeichnung zu ihrer Session von RP-Karikaturist Nik Ebert. Zahlreiche Sponsoren hatten die Party unterstützt, darunter GEM, Handelshof, Bolten Brauerei, Flughafen, die Kliniken Maria Hilf, Coca-Cola-Vertrieb, Schmitz Security und Stadtsparkasse. Und so konnten die Gäste zwischen Live-Musik, Tanzfläche und Plauderei gepflegt abheben. Mit dabei unter anderen: Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU), die Fraktionschefs Felix Heinrichs (SPD) und Nicole Finger (FDP), Michael Hilgers (Sparkassenpark).

Quelle: RP