Alles Onger Ene Hoot: Karneval im DRK-Heim

2017-02-06T19:12+0100 2017-02-07T00:00+0100

Im Karneval geht es bunt zur Sache. Lebensfreude und ein paar Stunden Sorglosigkeit stehen im Mittelpunkt. Es wird getanzt, gesungen, geschunkelt und ausgelassen gefeiert. Doch es gibt Menschen, die haben es schwer, an dem jecken Treiben teilzunehmen. Sie sind alt, haben eine Behinderung oder können sich nicht mehr so gut bewegen. Bei der KG Alles onger ene Hoot werden sie nicht vergessen. Deshalb veranstaltet die Gesellschaft eine Karnevalssitzung im DRK-Heim an der Carl-Diem-Straße. Die meisten Bewohner sitzen im Rollstuhl oder haben eine andere Behinderung. Am Feiern hindert sie das Dank des Besuchs nicht.