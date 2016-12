später lesen Kinderschutzbund Mayersche gibt Bücher zur Bescherung Teilen

Twittern







Ganze neun Kisten voller Weihnachtspäckchen und Bücher wurden in der Mayerschen Buchhandlung in Mönchengladbach an den Kinderschutzbund übergeben. Doris Rademacher, Leiterin der Mayerschen in Mönchengladbach, überreichte die Geschenke an Mareike Eßer, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes.

Julia Zuew Journalistenschülerin Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Julia Zuew (juz) ist Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen