Prinzenempfang Mönchengladbacher Prinzenpaar rockt die Rheinische Post 2017-02-21

Es ist der Top-Hit der diesjährigen Session in Mönchengladbach - seit gestern hat das Lied des Prinzenpaars Norbert I. und Niersia Barbara auch in Düsseldorf und weiten Teilen der Region Kultstatus: Beim traditionellen Prinzenpaar-Empfang in der Zentrale der Rheinischen Post in Düsseldorf sorgten die närrischen Majestäten aus Mönchengladbach mit "Wenn du nit danze kanns" und ihrem singenden Hofstaat für Stimmung. Da war auch die Spitze der Rheinische Post Mediengruppe mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Felix Droste, und dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Karl Hans Arnold, sowie den Geschäftsführern Patrick Ludwig, Hans Peter Bork und Tom Bender und dem stellvertretenden Chefredakteur Horst Thoren auf der Bühne nicht mehr zu halten.