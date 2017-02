später lesen Mönchengladbach Reiche Ausbeute für Super Mario 2017-02-28T20:22+0100 2017-03-01T00:00+0100

Zwei Tüten voll mit Kamelle haben Dominik (8) und Niklas (5) Rahn als die Super Mario Brüder ergattern können. Bei jedem Wurf eilten sie zu den Süßigkeiten, flink wie die Videospiel-Helden, die sie beim Veilchendienstagszug verkörperten. "Ich glaube, damit kommen wir eine Weile aus", sagt Dominik und zeigt stolz seine Tüte her. Auch ihr Vater Frank Rahn ist begeistert. "Ich komme gebürtig aus Dresden, Karneval habe ich erst in Mönchengladbach richtig kennengelernt", sagt er. "Es ist Wahnsinn, was hier geboten wird. Die Stimmung ist super und die Kinder haben richtig viel Spaß." beaw