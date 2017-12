später lesen Gymnasium Am Geroweiher Schüler singen und schenken FOTO: Isa Raupold FOTO: Isa Raupold 2017-12-22T17:48+0100 2017-12-23T00:00+0100

Stimmengewirr und aufgeregtes Gewusel herrscht im Vorraum des Gymnasiums am Geroweiher. Gleich werden die Schüler die eingeübten Stücke ihren Eltern, Geschwistern und Freunden präsentieren. Wer noch Dekoration für den Christbaum sucht oder selbst gemachte Plätzchen kaufen möchte, kann dies an kleinen Ständen tun. "Wir haben die Plätzchen selber gebacken. Mit den Einnahmen möchten wir die Spende aus unsrem Lauf für unsere Partnerschule aufstocken", sagt Johanna Gröning. 7800 Euro sind beim Spendenlauf zusammengekommen. Ein Drittel des Geldes bekommt die Bishop Junior High School in Ghana, ein Drittel ein Flüchtlingsprojekt an der türkisch-syrischen Grenze, der Rest geht an den Sozialfond der Schule.