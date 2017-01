Gewinnspiel: VIP-Shopping und königliches Frühstück

Das Frühstücksbuffet ist aufgebaut und duftet verführerisch, ein bunter Blumenstrauß steht bereit, der Sekt perlt im Glas - und Gabi Lennartz und ihr Mann Lothar setzen sich an den liebevoll gedeckten Tisch im Kaufhof-Restaurant. Sie sind heute "VIPs", werden von Geschäftsführer Steffen Siewert persönlich begrüßt und genießen die volle Aufmerksamkeit von Servicepersonal und Verkaufsberaterinnen. Und ein 250-Euro-Gutschein liegt auch bereit. So viel Eifer hat einen Grund: Gabi Lennartz ist die glückliche Gewinnerin des RP-Adventsrätsels vom 4. Dezember 2016, bei dem ein VIP-Shopping im Kaufhof zu gewinnen war.

Die 55-jährige Kinderkrankenschwester aus Venn ist eine begeisterte Rätsellöserin - das Kreuzworträtsel in der Rheinischen Post muss jeden Tag ausgefüllt werden. So wie sie überhaupt jeden Tag mit dem Zeitungslesen beginnt, und sei es noch so früh. "Ich fahre jeden Morgen schon um halb sechs zur Arbeit", sagt sie. "Aber ich stehe eine Stunde früher auf und lese vorher in aller Ruhe die Zeitung." Das hat sich am 4. Dezember besonders gelohnt. Gabi Lennartz hat zum ersten Mal überhaupt etwas gewonnen, und deshalb sitzt sie jetzt mit ihrem Mann im Restaurant und kann sich auf einen Einkauf mit ganz persönlicher Beratung freuen. "Wir haben im Vorfeld die Präferenzen geklärt. Die Verkaufsberaterinnen in den einzelnen Abteilungen stehen bereit und freuen sich auf ihre Aufgabe", sagt Kaufhof-Geschäftsführer Siewert. "Wir möchten alle Wünsche erfüllen." Gabi Lennartz wird sich zuerst bei Uhren und Schmuck umsehen, dann in der Parfüm-Abteilung neue Düfte ausprobieren und sich schließlich durch den Damen-Modebereich führen lassen. Als VIP natürlich.

(arie)