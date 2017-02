Mönchengladbach: Stadtverwaltung telefonisch nicht erreichbar

Ein defekter Kabelstrang sorgt derzeit dafür, dass die Stadtverwaltung telefonisch gar nicht oder nur teilweise zu erreichen ist. Mindestens 700 Bürger hatten bereits am frühen Montagmorgen vergeblich versucht, ein Amt oder einen städtischen Sachbearbeiter anzurufen.

So viele Telefonate waren auf jeden Fall bei der Zentrale aufgelaufen. Die Bürger hatten entweder permanent Besetztzeichen, oder es war überhaupt nichts am Telefon zu hören. Die IT-Techniker versuchten gestern, das Problem zu lösen. Doch erst einmal vergeblich. So werden die Leitungen der Stadtverwaltung wohl auch heute noch tot bleiben. Wie Stadtsprecher Dirk Rütten mitteilte, handelt es sich nach Auskunft der Techniker um einen größeren Defekt. Immerhin wurde bereits der Kern des Übels entdeckt - ein Leitungsschaden in rund 450 Metern Entfernung vom Rheydter Rathaus. Wahrscheinlich muss nun der komplette Kabelstrang erst ausgegraben werden, um den Defekt genau beurteilen zu können. Ein Austausch der Leitungen ist möglicherweise notwendig.

Während es bei der Telefonanlage in der Stadtverwaltung massive Probleme gibt - auch interne Verbindungen konnten gestern zum Teil nicht hergestellt werden -, funktionierte das Internet einwandfrei. Auch E-Mails kommen nach Auskunft der Verwaltung an.

Deshalb wird Bürgern, die Kontakt zur Stadtverwaltung aufnehmen wollen, geraten, entweder persönlich vorbei zu kommen oder eine E-Mail zu schicken. Wer seinen Sachbearbeiter mit Namen kennt, kennt auch seine E-Mail-Adresse, die sich aus Vorname und Nachname mit einem Punkt dazwischen und dem Zusatz @moenchengladbach.de zusammensetzt.

Wann der Schaden behoben ist, konnte gestern noch niemand sagen. Erst heute soll sich herausstellen, wie groß der Reparaturbedarf ist.

