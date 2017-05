später lesen Mönchengladbach Stephan Habrich AfD FOTO: AfD FOTO: AfD 2017-04-30T17:16+0200 2017-05-01T00:00+0200

Er ist die große Unbekannte in der Mönchengladbacher Politik. Dies ist zwar nichts Ungewöhnliches für eine noch junge Partei. Doch während etwa die AfD-Kandidatin Viola Walendy in der Bezirksvertretung Nord politisch aktiv ist und die Alternative für Deutschland auch bereits über ein Ratsmandat verfügte, hat Stephan Habrich vor seiner Kandidatur nie etwas mit der aktiven Politik zu tun gehabt. Er ist 41 Jahre alt, Rettungsassistent, in Rheydt geboren, verheiratet, er hat einen Sohn und gibt als Hobbys Segeln und Fotografieren an. Das sind die Fakten zu seiner Person.