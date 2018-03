Streik: Keine Busse am Bahnhof in Mönchengladbach

Wegen des Streiks fahren an diesem Tag keine Busse- auch Schüler mussten auf anderem Weg in die Schule kommen. weniger

Am Bahnhofsplatz waren fast alle Reisenden bereits über den Streik informiert.

Auch am sonst so belebten Bismarckplatz halten sich am Dienstag kaum Menschen auf.