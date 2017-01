Kolumne Der Jecke Einblick: Tätäää - die Prinzenpaar-Puschen

Prinz Norbert I. und Niersia Barbara lassen die RP-Leser an ihrer Session teilhaben: Im wöchentlichen Wechsel schreiben sie in einer närrischen Kolumne, was sie auf (und hinter) den Bühnen erleben. Von Barbara Gersmann

Da macht man sich Gedanken, weil man bei der katholischen Frauengemeinschaft in Odenkirchen eingeladen ist, was man so Kluges sagt und wird begrüßt, indem sich ein Mantel öffnet und einem schon die für den nächsten Sketch befestigte Häkelpenisprothese entgegenwinkt. Da weiß man Karneval und Lachen und Kirche gehören hier zusammen, oder wie Jürgen Beckers über den Rheinländer sagt: Ob Christopher Street Day oder Fronleichnamsprozession, Hauptsache de Zoch kütt!

So war das auch bei der Frauengemeinschaft in Schelsen. Wer mal richtig stimmungsvollen Karneval mit handgemachtem Programm (und ich meine hier nicht nur das Gehäkelte) sehen möchte, dem kann ich nur raten, da im nächsten Jahr hinzugehen. Und es gibt auch wirklich leckeren Kuchen, meint nicht nur mein Adjutant Dieter.

Wenn man nicht mehr so gut laufen kann, ist das mit dem Karneval ja manchmal schwierig. Daher besucht das Prinzenpaar auch diverse Altenheime in der Stadt. Berührend waren das 85-jährige Geburtstagskind, das vor Freude geweint hat, als es unseren Orden bekam, und eine andere Bewohnerin, die bei unserem Lied meine Hand festhielt. Da spürt man, was Brauchtum für die Menschen in dieser Stadt tut. Gerade für die, die vielleicht selbst nicht in der Lage sind, einfach zu feiern. Tränen in den Augen hatte ich auch bei der Sitzung der Borussia. Wir haben ja - ziemlich bekloppt - sechs Lieder aufgenommen. Darunter auch "Wenn du nit danze kannst" von Kempest Finest. Dieses Lied singen wir gern und oft. Und bei Borussia stand dann auf einmal die Frontfrau von Kempest Finest, Nicki Kempermann, neben uns auf der Bühne und hat mitgesungen. Das war schon großes Kino und ein Moment, den ich nicht mehr vergessen werde. Der Rest wird sicher nicht mein sehr erstauntes Gesicht vergessen, als Nicki in der Uniform der Großen Rheydter Prinzengarde nach vorn spurtete. GROSSARTIG!

Auch wirklich großartig sind die Geschenke, die wir im Moment bekommen. Eigentlich verzichtet das Prinzenpaar auf persönliche Geschenke und sammelt für einen sozialen Zweck. Wir ja für den Tiergarten in Odenkirchen (wer die im Januar eingezogenen Zwergotter noch nicht gesehen hat: Hingehen, die sind wirklich süß). Aber viele Gesellschaften lassen es sich nicht nehmen, uns dann doch noch etwas zu schenken und diese Geschenke sind mit so viel Überlegung und Liebe ausgesucht, dass jedes einzelne etwas ganz Besonderes ist. Mein Highlight diesmal ein Paar Einhornhausschuhe (der Prinz hat welche im Tigerlook bekommen) und ein Herzlutscher von einem kleinen Clown-Mädchen in Eicken.

P.S. Lieber Prinzenadjutant Dirk, ich habe entgegen Deiner Befürchtung nicht geschrieben, dass Du Tinkerbell bist, und Dein prinzlicher Schutzbefohlener der Peter Pan der Damensitzungen ist. Aber ich werde es ab jetzt auf jeder Damensitzung erläutern. Weißte Bescheid!

Quelle: RP