Mönchengladbach: Telefonleitungen der Stadtverwaltung wieder tot

Schon erneut nagten Ratten die Kabel durch - und das an derselben Stelle. Jetzt soll ein Kammerjäger Köder auslegen. Von Gabi Peters

Gerade erst sind die Telefonleitungen der Stadtverwaltung erneuert worden, da sind sie auch schon wieder kaputt. Und erneut ist es ein Werk von Ratten. Sie haben unterirdisch verlegte Kabel durchgenagt - etwa 450 Meter vom Rheydter Rathaus entfernt, in der Nähe der ehemaligen Commerzbank. Und dieser Schaden wirkt sich auf die gesamte Telefonanlage der städtischen Verwaltung aus. Auch gestern hörten viele Anrufer nur Besetztzeichen oder gar nichts. Interne Telefonate waren ebenfalls zum Teil nicht möglich.

Erst am Montag war die Telefonanlage ausgefallen. Über 30 Stunden brauchten die Techniker, bis sie die Ursache gefunden und den Defekt behoben hatten. Dieses Mal war die Schadensuche einfacher. Denn es handelt sich schlicht und ergreifend um die gleiche Ursache an derselben Stelle. Genauso wie am Montag knabberten auch gestern Ratten Leitungen durch, dieses Mal waren es die ganz frisch verlegten Kabel. "Wir werden jetzt einen Kammerjäger beauftragen, der gezielt Köder auslegt, damit dieses Problem nicht wieder auftritt", sagte Wolfgang Speen, Leiter der städtischen Pressestelle gestern.

Heute müssen Techniker erneut Kabel verlegen. Bis dahin bleibt Bürgern, die ein Anliegen haben, nichts anderes übrig, als persönlich die Ämter aufzusuchen oder die zuständigen Sachbearbeiter, die sie mit Namen kennen, per Email zu kontaktieren (die Adresse setzt sich aus Vorname und Nachname, getrennt mit einem Punkt und dem Zusatz @moenchengladbach.de zusammen).

Zwischen den Jahren 2008 und 2011 hatten Ratten für mehrere Ampelausfälle im gesamten Stadtgebiet gesorgt. In einem Fall fanden die Techniker das "Corpus Delicti" im Schaltkasten der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Erzberger Straße/ Korschenbroicher Straße. Das war im Januar 2008. Das Nagetier war beim Anknabbern der Leitung von einem Stromschlag niedergestreckt worden.

Quelle: RP