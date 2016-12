Mönchengladbach: Tierpark-Klage wegen lautem Pfau abgewiesen

Die Tiergeräusche im Odenkirchener Zoo sind hinnehmbar. Zu diesem Ergebnis kommt das Amtsgericht Rheydt nach der Beweisaufnahme. Die Klage eines Anwohners, der sich über die Schreie von Pfauen ärgerte, ist damit gescheitert. Von Gabi Peters, Mönchengladbach

Der mehr als zweijährige Streit vor Gericht wegen angeblich schlafraubender Tiergeräusche ist vorläufig beendet. Das Amtsgericht Rheydt wies am Mittwoch die Klage eines Anwohners des Tierparks Odenkirchen zurück. Der Mann hatte sich durch die Schreie der Pfauen und den Ruf des Hahns in dem kleinen Zoo massiv gestört gefühlt und deshalb auf eine richterliche Klärung gepocht. Er verlangte eine "Unterlassung der Pfaugeräusche". Was folgte, war eine umfangreiche Beweisaufnahme mit Ortsterminen, Zeugenanhörungen, Geräuschpegelmessungen und Gutachten.

Eine Entscheidung in diesem tierischen Fall zu treffen, ist nicht leicht: Denn für tierischen Lärm gibt es keine Richt- und Grenzwerte. Dennoch kam Richter Dr. Roland Schlüter zum Schluss, dass die Rufe von Pfau und Hahn aus dem Tierpark Odenkirchen hinnehmbar sind. Der Gutachter hatte im April den professionellen Lauschtest gemacht. Ergebnis: Die Pfau-Schreie lagen im Spitzenwert drei bis fünf Dezibel über den Grenzwerten in den allgemeinen Lärmschutzrichtlinien für reine Wohngebiete (50 Dezibel am Tag, 35 Dezibel in der Nacht). Aus Richtersicht ist dies hinnehmbar. Zwar liege der Tierpark am Pixbusch in einem Wohngebiet. Aber der kleine Zoo sei schon seit Jahrzehnten dort und präge das Gebiet. Bei Vogelgeräuschen müssen man auch ein wenig mehr Lärm hinnehmen, da es zur artgerechten Tierhaltung gehöre, dass Pfauen sich im Freien bewegen.

Der Kläger hatte ursprünglich ein zweites Gutachten gefordert. Denn er wollte, dass der professionelle Lauschtest zur Balzzeit der bunten Vögel stattfindet, also im Zeitraum von April bis Juli. Tatsächlich hat der Gutachter aber die Pfaugeräusche im August gemessen – an zehn unterschiedlichen Tagen. Die Verzögerung sei aber die Schuld des Klägers gewesen, sagt Landgerichtssprecher Jan-Philip Schreiber. Denn mit ihm sei vereinbart worden, dass er sich meldet, wenn die Balzzeit begonnen hat und die Messungen in Tierpark stattfinden sollen. Doch dies sei nicht geschehen. Danach habe man dem Kläger eine Frist gesetzt. "Ein zweites Gutachten zur Balzzeit wurde vom Amtsgericht abgelehnt. Denn das hätte erst im kommenden Frühjahr gemacht werden können", sagt Schreiber. Da der Messzeitpunkt in der Verantwortung des Klägers lag, habe das Gericht keinen Grund für eine neuerliche Verzögerung einer richterliche Entscheidung in erster Instanz gesehen.

Der Kläger kann gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Geschieht dies, dann dürfen sich die Richter des Landgerichtes mit diesem ha(h)nebüchenen Fall beschäftigen.