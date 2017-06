Am Sonntag führt die Tour de France auf ihrer zweiten Etappe auch durch Mönchengladbach. Dadurch müssen zahlreiche Buslinien Umleitungen fahren. Auch einen Shuttle-Service soll es geben.

Die NEW verspricht, zum Grand Depart zusätzliches Fahrpersonal und Busse einzustellen. Aufgrund der zahlreichen Straßensperrungen müsse jedoch mit erheblichen Einschränkungen im Busverkehr gerechnet werden. Bereits am Samstag wird die Bismarckstraße ab 15 Uhr gesperrt. Betroffen von der Vollsperrung der Straße sind die Linien 001, 015 und CE89.

Am Sonntag müssen folgende Linien umgeleitet werden: 001, 002, 003, 004 (Teilung Linienweg), 006, 007, 009, 010, 013, 015, 016, 017, 020, 022, 023, 024, 026, 029, 031, 033, 097 und CE89. Voraussichtlich ab 19 Uhr ist wieder mit einem normalen Busbetrieb zu rechnen. Einzige Ausnahme ist die Bismarckstraße. Diese bleibt bis Montag, 4 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Ausführliche Informationen zu sämtlichen Busumleitungen gibt es im Internet unter www.new-mobil.de.

Umleitungen der Linien am Samstag ab 15 Uhr

Linie 001 von Odenkirchen Fahrtrichtung Mönchengladbach: Die Haltestellen Bismarckstraße, Kaiser-Friedrich-Halle, Amtsgericht und Schwogenstraße entfallen.

von Odenkirchen Fahrtrichtung Mönchengladbach: Die Haltestellen Bismarckstraße, Kaiser-Friedrich-Halle, Amtsgericht und Schwogenstraße entfallen. Linie 015 von Neuwerk Fahrtrichtung Mönchengladbach: Die Haltestellen Bunter Garten, Kaiser-Friedrich-Halle und die Haltestelle Landgericht (ab 14.25 Uhr) entfallen. Von Mönchengladbach Fahrtrichtung Neuwerk: Die Haltestellen Amstgericht und Kaiser-Friedrich-Halle entfallen.

von Neuwerk Fahrtrichtung Mönchengladbach: Die Haltestellen Bunter Garten, Kaiser-Friedrich-Halle und die Haltestelle Landgericht (ab 14.25 Uhr) entfallen. Von Mönchengladbach Fahrtrichtung Neuwerk: Die Haltestellen Amstgericht und Kaiser-Friedrich-Halle entfallen. Linie CE89 von Mönchengladbach nach Viersen: Die Haltestellen Bunter Garten und Kaiser-Friedrich-Halle entfallen.

Umleitungen der Linien am Sonntag

Linie 002 von Mönchengladbach Fahrtrichtung Odenkirchen: Die Haltestellen Endepohlsstraße, Rheydt Hauptbahnhof und Marienplatz bis Hermges entfallen.

von Mönchengladbach Fahrtrichtung Odenkirchen: Die Haltestellen Endepohlsstraße, Rheydt Hauptbahnhof und Marienplatz bis Hermges entfallen. Linie 003/033 von Am Hommelsbach/Lockhütte Fahrtrichtung Venn: Die Haltestellen Dülkener Straße bis Galeria Kaufhof bzw. Am Minto entfallen.

von Am Hommelsbach/Lockhütte Fahrtrichtung Venn: Die Haltestellen Dülkener Straße bis Galeria Kaufhof bzw. Am Minto entfallen. Linie 004 von Rheindahlen Fahrtrichtung Rheydt (Streckenteilung): Planstrecke bis zum Shuttle-Punkt Rheydt. Die Haltestelle Marienplatz entfällt

von Rheindahlen Fahrtrichtung Rheydt (Streckenteilung): Planstrecke bis zum Shuttle-Punkt Rheydt. Die Haltestelle Marienplatz entfällt Linie 006/008 von Rheydt Fahrtrichtung Mönchengladbach (Streckenzusammenlegung 006/008): Der Streckenabschnitt Marienplatz nach Wanlo kann nicht bedient werden. Ebenfalls entfällt die Strecke zwischen Hauptbahnhof/Europaplatz bis Prinzenstraße für die Linien 006 und 008.

von Rheydt Fahrtrichtung Mönchengladbach (Streckenzusammenlegung 006/008): Der Streckenabschnitt Marienplatz nach Wanlo kann nicht bedient werden. Ebenfalls entfällt die Strecke zwischen Hauptbahnhof/Europaplatz bis Prinzenstraße für die Linien 006 und 008. Linie 007 von Viersen Heimer/Neuwerk Fahrtrichtung Mönchengladbach: Der Streckenabschnitt Hauptbahnhof/Europaplatz bis Monschauer Straße kann in beiden Richtungen nicht bedient werden.

von Viersen Heimer/Neuwerk Fahrtrichtung Mönchengladbach: Der Streckenabschnitt Hauptbahnhof/Europaplatz bis Monschauer Straße kann in beiden Richtungen nicht bedient werden. Linie 009/019 von MGHBF/Europaplatz Fahrtrichtung Wegweiser/Viersen: Der Streckenabschnitt Ohler 009 Fahrtrichtung Hauptbahnhof/Europaplatz kann nicht bedient werden. Ebenfalls wird der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof/Europaplatz und Lochnerallee von den Linien 009 und 019 nicht bedient.

von MGHBF/Europaplatz Fahrtrichtung Wegweiser/Viersen: Der Streckenabschnitt Ohler 009 Fahrtrichtung Hauptbahnhof/Europaplatz kann nicht bedient werden. Ebenfalls wird der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof/Europaplatz und Lochnerallee von den Linien 009 und 019 nicht bedient. Linie 010 von Hauptbahnhof /Europaplatz Fahrtrichtung Hamern und von Hamern Fahrtrichtung Flughafen: Der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof /Europaplatz und Krankenhaus Bethesda wird nicht bedient.

von Hauptbahnhof /Europaplatz Fahrtrichtung Hamern und von Hamern Fahrtrichtung Flughafen: Der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof /Europaplatz und Krankenhaus Bethesda wird nicht bedient. Linie 013/23 von Hauptbahnhof/Europaplatz Fahrtrichtung Hardt/Waldniel und umgekehrt: Der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof/Europaplatz und Waldhausen Kirche wird nicht bedient.

von Hauptbahnhof/Europaplatz Fahrtrichtung Hardt/Waldniel und umgekehrt: Der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof/Europaplatz und Waldhausen Kirche wird nicht bedient. Linie 014 von Rheydt Fahrtrichtung Nordpark und vom Nordpark Richtung Rheydt Mittelstraße zum Shuttle Punkt Rheydt: Die Haltestellen Rheydt Hauptbahnhof und Marienplatz können nicht bedient werden.

von Rheydt Fahrtrichtung Nordpark und vom Nordpark Richtung Rheydt Mittelstraße zum Shuttle Punkt Rheydt: Die Haltestellen Rheydt Hauptbahnhof und Marienplatz können nicht bedient werden. Linie 015 von Hauptbahnhof/Europaplatz Fahrtrichtung Hardt/Hehn(Streckenteilung): Der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof/Europaplatz und Burggrafenstraße wird nicht bedient

von Hauptbahnhof/Europaplatz Fahrtrichtung Hardt/Hehn(Streckenteilung): Der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof/Europaplatz und Burggrafenstraße wird nicht bedient Linie 016 von Rathaus Rheydt Fahrtrichtung Korschenbroich und Korschenbroich Richtung Rheydt: Die Haltestellen Marienplatz und Rheydt Hauptbahnhof können nicht bedient werden. Ebenfalls kann der Streckenteil in Korschenbroich von Mühlenstraße bis Korschenbroich Bahnhof nicht bedient werden.

von Rathaus Rheydt Fahrtrichtung Korschenbroich und Korschenbroich Richtung Rheydt: Die Haltestellen Marienplatz und Rheydt Hauptbahnhof können nicht bedient werden. Ebenfalls kann der Streckenteil in Korschenbroich von Mühlenstraße bis Korschenbroich Bahnhof nicht bedient werden. Linie 017 von Brückensteg Fahrtrichtung Rheindahlen und Rheindahlen Richtung Brückensteg: Die Haltestellen Bismarckplatz bis Bahn/Monschauer Straße und Karstraße können nicht bedient werden.

von Brückensteg Fahrtrichtung Rheindahlen und Rheindahlen Richtung Brückensteg: Die Haltestellen Bismarckplatz bis Bahn/Monschauer Straße und Karstraße können nicht bedient werden. Linie 020/022 von Odenkirchen Fahrtrichtung Giesenkirchen und umgekehrt: Die Haltestellen Restrauch bis Marienplatz können nicht bedient werden.

von Odenkirchen Fahrtrichtung Giesenkirchen und umgekehrt: Die Haltestellen Restrauch bis Marienplatz können nicht bedient werden. Linie 024 von Rheydt Fahrtrichtung Pongs und von Pongs Fahrtrichtung Rheydt Mittelstraße Shuttle-Punkt Rheydt: Die Haltestellen Rheydt Hauptbahnhof/Marienplatz können nicht bedient werden.

von Rheydt Fahrtrichtung Pongs und von Pongs Fahrtrichtung Rheydt Mittelstraße Shuttle-Punkt Rheydt: Die Haltestellen Rheydt Hauptbahnhof/Marienplatz können nicht bedient werden. Linie 026/016 Die Strecke von Odenkirchen Fahrtrichtung Wickrath kann nicht bedient werden. Von Hardt Fahrtrichtung Sandstraße/Buchholz: Die Pendelwagen für die Linie 016 werden ab Haltestelle Sandstraße gefahren. Von Sandstraße/Buchholz Fahrtrichtung Hardt: Von Buchholz kommen (016) bis Haltestelle Sandstraße dort Linienwechsel auf 026. Die Haltestellen Odenkirchen Post bis Wickrathhahner Straße können nicht bedient werden. Ebenfalls wird der Streckenabschnitt Wickrath Bahnhof und Trompeterallee nicht bedient.

Die Strecke von Odenkirchen Fahrtrichtung Wickrath kann nicht bedient werden. Von Hardt Fahrtrichtung Sandstraße/Buchholz: Die Pendelwagen für die Linie 016 werden ab Haltestelle Sandstraße gefahren. Linie 029 von Hauptbahnhof/Europaplatz Fahrtrichtung Korschenbroich: Die Haltestellen Am Hommelshof bis Korschenbroich Bahnhof können nicht bedient werden.

von Hauptbahnhof/Europaplatz Fahrtrichtung Korschenbroich: Die Haltestellen Am Hommelshof bis Korschenbroich Bahnhof können nicht bedient werden. Linie 031 der Busverkehr wird eingestellt zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Mühlenstraße. Der Busverkehr wird zwischen Don-Bosco-Straße und Liebdberg Kirche durchgeführt. Die Haltestellen MG Hauptbahnhof/Europaplatz bis Mühlenstraße entfallen.

der Busverkehr wird eingestellt zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Mühlenstraße. Der Busverkehr wird zwischen Don-Bosco-Straße und Liebdberg Kirche durchgeführt. Linie 097 von Odenkirchen Fahrtrichtung Mönchengladbach und umgekehrt: Die Haltestellen Endepohlsstraße, Marienplatz und Theodor-Heuss-Straße bis Hauptbahnhof/Europaplatz entfallen.

FOTO: Stadt Mönchengladbach

Am Tourtag will die NEW für alle Besucher einen Shuttle-Service von den Parkplätzen im Nordpark anbieten. Die Busse fahren in der Zeit von 10 bis 19 Uhr nach Rheydt zur Mittelstraße und nach Mönchengladbach zum Alten Markt.

Das Schlossbad Niederrhein hat am Sonntag von 17 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Da das Bad an der Rennstrecke liegt, ist es leider vorher nicht zu erreichen. Alle anderen Bäder in Mönchengladbach haben zu den sonntäglichen Zeiten geöffnet.

(skr)