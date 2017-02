Mönchengladbach: Treffen der Generationen bei Schwarz-Gold

Jeck sein geht in jedem Alter - wie der Seniorennachmittag bei Schwarz-Gold Odenkirchen zeigt. Von Eva Baches

Gerd Engels wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Der kleine Florian ist auf den Tag genau ein Jahr alt und hat sein Debüt beim Einzug der Garde der Karnevalsfreunde Schwarz-Gold Odenkirchen mit dem Prinzenpaar. Dem Karneval verbunden sind aber beide. "Karneval ist mein Leben. Nach dem Krieg bin ich angesprochen worden, ob ich nicht mitkommen möchte. Da bekamen wir Care-Pakete und meine Mutter hat gesagt, das ist ein guter Verein", sagt Gerd Engels. " Seither habe ich viele tolle Leute kennengelernt", fügt er hinzu. Stefanie Wintzen ist die Mutter des jüngsten Karnevalisten und Geburtstagskind Florian. "Ich bin über meine Tochter zum Verein gekommen. Und jetzt ist mein Sohn von Geburt an mit dabei", erzählt sie.

Es herrscht eine familiäre Atmosphäre. Jeck sein und feiern kann man in jedem Alter und dabei treffen Generationen aufeinander. Junge und ältere Menschen haben Spaß und schunkeln mit. Das fällt auch dem Prinzenpaar auf. "Es ist ein wunderschönes Bild unter Schwarz-Gold einzuziehen", ruft Prinzessin Niersia Barbara ins Publikum und erntet einen Tusch und Applaus. Mit "Halt Pohl", "All Rheydt" und "Okerke Alaaf", werden das Prinzenpaar und die Garde verabschiedet. Allerdings nicht ohne einen Orden an Daniela Palm für ihre Jugendarbeit in der Garde zu verleihen. Auch das Kinderprinzenpaar Prinz Hendrik I. und Prinzessin Vanessa I. samt ihrer Garde lassen es sich nicht nehmen, mit den Jecken in Odenkirchen zu feiern. Das Duo "S&Z" setzt den ersten humoristischen Höhepunkt und nimmt die Ehe aufs Korn, aber auch die Politik bleibt nicht verschont. Engel Hettwich schwebt als nächstes Highlight in den Saal. "Einen schönen Tach zusammen. Jetzt kommt Stimmung in die Bude! Die Lebensfreude steht euch ins Gesicht geschrieben. Einigen sogar etwas tiefer", sagt sie und erntet Gelächter. Ulrike Schlebach hat Spaß: "Mir gefällt es gut. Ich bin jedes Jahr hier. Ich komme auch aus Odenkirchen."

Quelle: RP