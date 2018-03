Das NRW-Innenministerium warnt vor einer neuen Betrügermasche am Telefon. Mit manipulierten Telefonnummern auf dem Display erwecken Kriminelle den Anschein, von einer Behörde anzurufen und in deren Auftrageinzufordern. Der Weisse-Ring warnt Rentner davor, Daten an Anrufer herauszugeben,... mehr