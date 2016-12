Mönchengladbach: Trickdiebe stehen mit einem Blumenstrauß vor der Tür

Anni Kopp (87) wurde rechtzeitig stutzig. Aber eine 88-jährige Frau aus Güdderath wurde von einer Betrügerin mit der perfiden Masche bestohlen. Von Gabi Peters

Weil Anni Kopp jeden Tag die Zeitung liest, ist sie über kriminelle Machenschaften informiert. Trotzdem: Dass Trickdiebe mit Blumensträußen erscheinen, hat auch sie überrascht. Am vergangenen Freitag klingelte eine Frau bei ihr mit einem großen Rosengebinde. Die Blumen, so erklärte die Fremde in gebrochenem Deutsch, solle sie bei ihr abgeben.

Als die 87-Jährige fragte, von wem der Strauß denn sei, zeigte die Besucherin ihr eine E-Mail-Adresse. Anni Kopp erklärte daraufhin, dass sich die Frau vertan habe. Aber die Fremde begann plötzlich von der Wohnung zu schwärmen und riss Türen und Schubladen auf. "Da war es mit meiner Höflichkeit vorbei", schreibt Anni Kopp. Mit ihrem Brief an unsere Zeitung will sie andere vor dieser perfiden Masche warnen. Doch für eine 88-jährige Frau aus Güdderath ist es leider schon zu spät. Sie wurde am Montag Opfer genau dieses Tricks. Wie die Polizei gestern mitteilte, klingelte gegen 13.55 Uhr eine Fremde an der Tür ihrer Wohnung an der Ursulinengasse. Auch diese Frau gab vor, einen Blumenstrauß überreichen zu wollen. Nachdem sie sich so Zutritt in die Wohnung verschafft hatte, ging sie bewundernd und euphorisch durch alle Räume. Erst als die Fremde wieder verschwunden war, fiel der 88-Jährigen auf, dass Schmuck aus ihrem Schlafzimmer fehlte. Die Frau beschreibt die Diebin so: etwa 50 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Sie hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Die Frau hatte einen auffällig großen Strauß Rosen dabei, den sie mit der Begründung, dass sie sich mit der Empfängerin vertan habe, wieder mitnahm. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise ebenfalls aufgesucht wurden. Hinweise dazu an Telefon 02161 290.

Im Juni hatte ein Mann mit einer Keksdose an der Wohnung einer Rheydterin geklingelt. Der Fremde erzählte der Seniorin, von seiner Frau solle er die Kekse als nette Geste vorbeibringen. Am Ende fehlte das Portemonnaie der Seniorin.

Quelle: RP