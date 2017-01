Mönchengladbach: Türöffner zum chinesischen Markt

Die China-Reise, die die Wirtschaftsförderung Ende März für Unternehmen anbieten wird, ist für Li Wang und seine Mutter Hua Guo ehrlich gesagt nicht sonderlich interessant. Erstens liegt ihr Familienhintergrund ohnehin im Reich der Mitte. Und zweitens handelt es sich bei der Tour streng genommen um eine Konkurrenzveranstaltung zu ihrem eigenen Geschäftsmodell. Mit ihrer 1994 gegründeten Dehua Handel + Beratung GmbH verfolgen sie nämlich den Ansatz, kleinen und mittelständischen deutschen Unternehmen den Weg in den chinesischen Markt zu ebnen. Also gerade denjenigen, die weder die Möglichkeiten haben, dort Vertriebsstrukturen oder gar eine eigene Repräsentanz aufzubauen, noch das nicht zuletzt interkulturelle Know-how mitbringen, um in dem doch markant anders gestrickten Umfeld erfolgreich agieren zu können.

Von der Auftragsakquisition über den Kundenkontakt und die Prüfung der Verträge bis zur terminlichen und finanziellen Abwicklung reicht das "Rundum-sorglos-Paket", das die Firma anbietet. Ein erfolgreiches Beispiel sei der 525.000 Euro schwere Auftrag der südkoreanischen Iljin Steel Corporation an Engels Informatik aus Mönchengladbach. Das Giesenkirchener Unternehmen lieferte ein Prozessautomatisierungssystem für die Stahlindustrie nach Südkorea, insgesamt waren zwei Herstellerfirmen und zwei Ingenieurbüros an dem Projekt beteiligt. "Wir sind nach Korea gereist und haben mit dem Kunden verhandelt", berichtet der 33-jährige Li Wang. Nach nur sechs Wochen sei der Liefervertrag unterzeichnet worden, das maßgeschneiderte System nach fünf Monaten ausgeliefert, nach einem weiteren Monat für die Inbetriebnahme konnte das Projekt als abgeschlossen bezeichnet werden. Mit dem System aus Giesenkirchen kann der koreanische Hersteller seine Stahlrohre nunmehr qualitativ hochwertiger produzieren - "und hat seinen Materialverlust um 60 Prozent reduzieren können", sagt Wang.

Die Idee, ein bewährtes Netzwerk kleiner Firmen, die hochwertige Produkte oder innovative Lösungen anbieten, zu nutzen, um Geschäfte zu generieren, ist Wang und seiner Mutter, die Dehua gegründet hat und leitet, nicht erst gestern gekommen. Solche "Small enterprise networks" (auf beiden Seiten der Kette übrigens) mit ihren schnelleren, direkteren und günstigeren Strukturen seien schließlich "die Antwort auf die Herausforderungen des Weltmarktes", sagt Li Wang - und Dehua bilde dazwischen eben die Schnittstelle. Spätestens seit Beginn der weltweiten Stahlkrise um 2009 herum sei es immer wichtiger geworden, auf diese "neue Form der Zusammenarbeit" zu setzen. Angefangen hat das Unternehmen nämlich einmal ganz anders: Es ging schwerpunktmäßig darum, den chinesischen Markt mit High-Tech-Produkten einiger weniger Großhersteller der Stahlbranche "made in Germany" zu versorgen, speziell im Bereich der Nahtlosrohranlagen. Die heutige SMS Group sei dementsprechend besonders in den Anfangsjahren ein wichtiger Partner gewesen, erinnert sich Hua Guo, die 1992 für ein Stipendium bei dem damals unter Mannesmann Demag firmierenden Unternehmen nach Mönchengladbach gekommen war.

Später lieferte Dehua Ersatzteile und Werkzeug für chinesische Unternehmen, als diese begonnen hatten, selbst zu produzieren, und seit einigen Jahren hat man sich zunehmend auf technologische Produkte verlagert. Demnächst wolle man überdies eigens patentierte Werkzeuge zur Warmumformung anbieten. "Und wir wollen unser Netzwerk künftig noch weiter ausbauen. Nicht nur auf die Stahlbranche, sondern generell auf die Industrie bezogen", sagt Hua Guo. Zwei Millionen Euro Umsatz macht die Firma durchschnittlich im Jahr mit ihrem Geschäftsmodell, aus einem Wohngebiet in Venn heraus übrigens - einmal waren es sogar bereits zehn Millionen. Hua Guos Sohn Li Wang, der mit 15 Jahren nach Deutschland kam, ist seit drei Jahren mit im Unternehmen - außer ihnen gibt es lediglich noch einen dritten Mitarbeiter, projektbezogen werden dann weitere externe Kräfte hinzugenommen. Über Li Wang schrieb die Rheinische Post bereits im Jahr 2002: Damals nahm er als Schüler des Gymnasiums am Geroweiher am Wettbewerb "Jugend forscht" teil. Thema des damals 18-Jährigen: "Optimierte Kommunikation mit einem Messwerteerfassungssystem in Java Script". Später studierte er Maschinenbau an der RWTH Aachen. Und heute ist der Diplomingenieur "Vice President" des mütterlichen Unternehmens, bei dem übrigens beide Wert auf die Feststellung legen, dass es ein deutsches, nicht etwa ein chinesisches ist. "Geschäftemachen ist Menschsein", so bezeichnet er sein unternehmerisches Credo. "Die Produkte müssen stimmen, aber auch der menschliche Aspekt spielt eine große Rolle." Da ist er, der asiatische Blickwinkel auf die Dinge, der aber irgendwie auch sehr niederrheinisch klingt. Vielleicht ist das auch ein wenig das Erfolgsrezept des Unternehmens, das derzeit ein weiteres Projekt für eine Mönchengladbacher Firma anstößt - diesmal in Kasachstan.

