Mönchengladbach: Typisierungsaktion für an Leukämie erkrankten Finn

Bereits zum zweiten Mal ist der erst sechs Jahre alte Finn aus Mönchengladbach an Blutkrebs erkrankt. Eine Stammzellenspende könnte dem kleinen Jungen das Leben retten. Der Ex-Borusse Thorben Marx unterstützt die Aktion und ist Schirmherr. "Finn ist mir echt ans Herz gewachsen", sagt Marx im Gespräch mit unserer Redaktion. Er habe den Jungen damals schon besucht, als er das erste Mal an Leukämie erkrankt war. Die Freude darüber, dass Finn vorerst den Krebs besiegt hatte, sei bei dem ehemaligen Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach damals groß gewesen. "Umso größer war jedoch die Traurigkeit, als ich erfahren habe, dass es ihn jetzt ein zweites Mal erwischt hat", sagt Marx.

Große Typisierungsaktion in der Burggrafenhalle

Am Samstag findet in der Burggrafenhalle zwischen 11 und 16 Uhr eine Typisierungaktion statt. Über 130 ehrenamtliche Helfer, darunter viele Ärzte und Sanitäter, sollen dabei für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Laut einer Sprecherin der DKMS wird für das leibliche Wohl gesorgt.

FOTO: DKMS

"Ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich sich dazu entschließen, Finn oder anderen an Leukämie erkrankte Menschen zu helfen", sagt Marx und ruft damit zur Stammzellen-Typisierung auf. Auch Marc-André ter Stegen appelliert an die Bevölkerung und bitte um Unterstützung: "Finn ist ein kleiner Junge mit großem Herz. Er will leben. Bitte helft ihm dabei und kommt zur Aktion. 5 ml Blut können Leben retten."

Laut der DKMS-Sprecherin ist Finns Familie überwältigt und hofft, dass sich viele Menschen auf den Weg nach Mönchengladbach machen, um dem kleinen Jungen eine zweite Chance auf Leben zu schicken.

Bei der Krankheit Leukämie vermehren sich entartete weiße Blutkörperchen, die sogenannten Leukozyten, unkontrolliert. Das führt dazu, dass gesunde Blutkörperchen verdrängt werden - und das ist lebensgefährlich. Blutkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Kindern unter 15 Jahren.

13.357 Bürger aus Mönchengladbach sind bereits bei der Datenbank der DKMS registriert. Davon haben 123 bereits Stammzellen gespendet und damit 123 Patienten die Hoffnung auf Weiterleben geschenkt. Weil allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen, werden auch dringend Geldspenden benötigt.