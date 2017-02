Mönchengladbach: Ulrich Wölfer verlässt Minto-Eigentümer Unibail

Unter seiner Regie sind Einkaufszentren wie das Minto in Mönchengladbach, die Düsseldorf Arcaden oder die Pasing-Arcaden in München gebaut worden - Ende Februar verlässt Ulrich Wölfer Unibail Rodamco Germany. "Im Einvernehmen mit dem Unternehmen", wie Unibail mitteilt. Sein Nachfolger als Chief Development Officer (CDO), als Verantwortlicher für Entwicklung, wird zum 1. März Michael Hartung.

Mit dem Planungsrecht für das Überseequartier Hamburg habe das Development-Team einen "wichtigen Meilenstein" erreicht. Das Projekt gehe nun in eine neue Phase. "Damit ist für mich die Zeit für neue Herausforderungen gekommen", wird Wölfer in einer Mitteilung von Unibail zitiert. An dem Hamburger Projekt soll er als Senior Consultant in den nächsten Monaten noch mitarbeiten. Unibail-Chef Oliver Nougarou bedauerte Wölfers Weggang und dankte ihm für seine "herausragenden Leistungen". Von der alten mfi-Führungsmannschaft ist nach Wölfers Ausscheiden jetzt nur noch Götz Haßmann dabei.

Wölfer (55), an der RWTH Aachen studierter Bauingenieur, hatte in führenden Positionen bei Hochtief und der Strabag-Tochter Züblin gearbeitet, bevor er 2008 als Director Construction in die damalige mfi AG eintrat. 2014 wurde er als CDO in den Vorstand der Deutschlandtochter des französischen Konzerns Unibail Rodamco berufen, der mfi übernommen hat. Unter seiner Führung wurden Projekte in Leipzig, München und Recklinghausen realisiert, außerdem das preisgekrönte Minto, die Erweiterung des Ruhr Parks in Bochum und Oskar in Osnabrück. Bei der Immobilienmesse Expo Real war das Minto im Herbst als schönstes Einkaufszentrum Deutschlands ausgezeichnet worden - ein Verdienst Wölfers. Wölfers Nachfolger Michael Hartung (56) studierte Bauingenieurwesen an der TU Braunschweig, promovierte und begann danach bei Bilfinger Berger. Zuletzt arbeitete er bei der Metro.

Quelle: RP