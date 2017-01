Mönchengladbach: Um 4.52 Uhr tat Sophia den ersten Schrei

Den inoffiziellen Wettbewerb der Gladbacher Geburtshilfe-Stationen um das "Neujahrsbaby" hat das Krankenhaus Neuwerk gewonnen. Dort kam die kleine Sophia zur Welt. Platz zwei ging an das Eli - mit einer Geburt um 11.57 Uhr. Von Dirk Richerdt

Fast fünf Stunden vergingen nach dem Silvesterfeuerwerk - erst dann kam in der Neujahrsnacht in Mönchengladbach das erste Baby des neuen Jahres zur Welt. "Es ist ein Mädchen, sie heißt Sophia Maria, ist 2745 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß", berichtet Hebamme Helene aus dem Kreißsaal des Krankenhauses Neuwerk.

Damit hat das Krankenhaus Maria von den Aposteln den diesjährigen "Wettbewerb" der drei Mönchengladbacher Geburtshilfe-Stationen - die anderen befinden sich im Elisabeth-Krankenhaus Rheydt und im Krankenhaus Bethesda - zum Jahresauftakt für sich entschieden. Sophia, Tochter von Anke Janssen und Danilo Mighali, tat um 4.52 Uhr an der Dünner Straße den ersten Schrei. "Ich bin überglücklich und fühle mich gut", sagte die Mutter freudestrahlend. Nach einer durchkämpften Nacht ohne Schlaf sei sie allerdings ziemlich müde. "Schlafen kann ich die nächsten Stunden noch nicht, es kommen nach und nach die Verwandten, um Sophia Maria zu sehen", sagt sie.

Als am Silvesternachmittag die Wehen stärker wurden und in kürzeren Abständen einsetzten, fuhr das Paar in die Geburtsklinik des Krankenhauses. "Sophia ist unser erstes Kind", so Vater Danilo Mighali. Er ist, wie er betont, dem Geburtshelferinnenteam, vor allem der Hebamme Anne, "sehr dankbar für ihren tollen und hoch kompetenten Einsatz". "Alles hat gut geklappt, der Kreißsaal ist eine Location, wo man sich wirklich wohlfühlt", ergänzt der 36-jährige Verkaufsleiter eines Elektronik-Fachmarktes.

Die 34-jährige Mutter wird nun eine Zeit lang ihre berufliche Tätigkeit als zahnmedizinische Fachangestellte unterbrechen. "Sophia ist unser Wunschkind, wir sind beide nicht die allerjüngsten Eltern", sagt Danilo Mighali, der aus Italien stammt. "Wir sind so froh, dass alles so gut nach Plan gelaufen ist." Für ihn war es "selbstverständlich, dass ich den ganzen Geburts-Marathon miterlebt habe", fügt er hinzu.

Beide Eltern werden im Januar selbst Geburtstag haben, also wird dieser Monat künftig immer drei Termine für Geburtstagsfeiern der Familie bereithalten. Das zweite Baby am Neujahrstag, ein Junge, wurde im Elisabeth-Krankenhaus geboren. "Das geschah um 11.57 Uhr", meldete Hebamme Stephanie auf Anfrage. Und weniger als eine Stunde später wurde ein weiterer Junge abgenabelt.

Mit jährlich rund 2000 Neugeborenen liegt das Perinatalzentrum der Städtischen Kliniken an der Spitze der Geburtenzahlen in Mönchengladbach. In Neuwerk kamen im vergangenen Jahr 1083 Babys zur Welt, so die Auskunft. Im Bethesda wurden 437 Kinder geboren.

Quelle: RP