Mönchengladbach Unbekannte rauben Rollstuhlfahrer in seinem Haus aus 2017-02-21T12:59+0100

Am Montagmorgen ist in Mönchengladbach ein 38-jähriger Rollstuhlfahrer in seinen Haus ausgeraubt worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.