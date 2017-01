später lesen Kreuz Wanlo Lkw kippt auf der A46 um - Sperrung FOTO: Günter Jungmann Teilen

Twittern





2017-01-23T13:05+0100 2017-01-23T14:47+0100

Am Kreuz Wanlo ist es am Montagmorgen zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Die Zufahrt zur A61 ist in Richtung Koblenz gesperrt. Der Lkw hatte Lebensmittel geladen.

Sabine Kricke Crossmedia-Journalistin Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Sabine Kricke (skr) ist Crossmedia-Journalistin bei RP Online. zum Autorenprofil schließen