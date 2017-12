Handelskammer: Unternehmen gehen positiv gestimmt ins neue Jahr

Die Unternehmen in Mönchengladbach gehen zuversichtlich ins Jahr 2018. Die Geschäftslage ist gut, und die positiven Erwartungen weisen darauf hin, dass die konjunkturelle Lage solide bleibt.

Dies zeigt eine Analyse der IHK Mittlerer Niederrhein nach Auswertungen eigener Daten und amtlicher Statistiken von IT NRW. "Es war konjunkturell ein gutes Jahr für die Wirtschaft am Mittleren Niederrhein und auch für die Mönchengladbacher Unternehmen", sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. "Wir erwarten im kommenden Jahr eine Fortsetzung der zurzeit guten Lage." Sorgen bereitet den Betrieben allerdings vor allem der Fachkräftemangel, der immer mehr zu einem Risiko für die weitere wirtschaftliche Entwicklung wird.

Im Rahmen der jüngsten Konjunkturumfrage bezeichneten 38 Prozent der Gladbacher Unternehmen ihre Geschäftslage als "gut", nur 13 Prozent als "schlecht". Im Herbst 2016 nannten ebenfalls 38 Prozent ihre Geschäftslage "gut" und nur elf Prozent "schlecht". Insbesondere die Industrie machte 2017 bessere Geschäfte als im Vorjahr. Das Verarbeitende Gewerbe steigerte seine Umsätze von Januar bis Oktober um satte 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die positive konjunkturelle Lage ist auch am Arbeitsmarkt spürbar. Zwar ist die Arbeitslosenquote im November höher als im Vorjahr, aber: Die Anzahl der Personen in Unterbeschäftigung - damit sind neben Arbeitslosen auch Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gemeint - lag im November 2017 drei Prozent unter dem Vorjahreswert. "Wir denken, dass sich dieser positive Trend 2018 fortsetzt", erklärt Steinmetz.

So planten die Gladbacher Unternehmen, auch 2018 ihre Beschäftigtenzahl per Saldo zu erhöhen. 26 Prozent der Betriebe möchten weitere Mitarbeiter einstellen, fünf Prozent befürchten eine Kürzung der Beschäftigtenzahl. "Die Frage ist, ob die Unternehmen mit Personalbedarf auch geeignete Mitarbeiter finden", sagt Steinmetz.

40 Prozent der Unternehmen mit Personalbedarf beklagen zurzeit Vakanzen. Auch für das kommende Jahr rechnet der IHK-Hauptgeschäftsführer damit, dass die Mönchengladbacher Unternehmen von der positiven Konjunktur profitieren: "18 Prozent der Betriebe gehen noch einmal von besseren Geschäften in den kommenden sechs Monaten aus, fünf Prozent befürchten eine Verschlechterung ihrer Situation."

Quelle: RP