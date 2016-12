Stabwechsel bei der Rheinischen Post Mönchengladbach: "Verdammte Hacke, ist das schön hier"

Denisa Richters für Ralf Jüngermann - zum Wechsel an der Redaktionsspitze diskutiert die RP mit Gästen über die wachsende Stadt und Borussia. Von Andreas Gruhn, Dieter Weber (Texte) und Detlef Ilgner (Fotos)

Mönchengladbach ist eine Stadt im Aufbruch, eine Stadt im Wandel. Und eine Veränderung vollzieht sich auch in der Mönchengladbacher Lokalredaktion der Rheinischen Post: Zum Jahreswechsel gibt Redaktionsleiter Ralf Jüngermann den Staffelstab weiter an Denisa Richters. "So viele Menschen kämpfen unermüdlich dafür, ihre Stadt nach vorne zu bringen. Und in dieser Stadt wird in den nächsten Jahren vieles passieren", sagte die 49-jährige künftige Redaktionsleiterin am Abend vor rund 140 Gästen im Café Linol im Theater. Denisa Richters wechselt aus der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post nach Gladbach und wird künftig auch in ihrer neuen beruflichen Heimat wohnen. Und damit ist sie eine von vielen, die diesen Schritt tun und Mönchengladbach ganz neu für sich entdecken.

Wie Familie Siegel. Ronny und Caroline Siegel sind mit ihren Töchtern Charlotte (zweieinhalb Jahre) und Louise (zehn Monate) vor vier Monaten von Köln nach Gladbach gezogen. Einerseits, weil Ronny Siegel hier arbeitet. Und andererseits, weil andere Städte wie Düsseldorf für sie schon nach kurzer Suche nicht infrage kamen. "Unsere Lebensqualität ist hier eindeutig gestiegen", sagte Caroline Siegel. In Gladbach leben die Siegels im Grünen, es gab keine Probleme, Kita-Plätze zu bekommen. "Und ich muss mir keine Sorgen machen, meine Kinder vor die Tür auf die Straße zu lassen", so Ronny Siegel. OB Hans Wilhelm Reiners freuten die Worte der Neu-Gladbacher sehr, auch wenn es kleinere Schattenseiten gebe, so Caroline Siegel: "Es ist nicht leicht, morgens aus Mönchengladbach heraus- und abends wieder hereinzukommen. Am Verkehr muss man etwas tun."

Sicher ist Mönchengladbach nicht so hip wie etwa Berlin. Tauschen möchte Mediendesignerin Hannah von Dahlen (Kulturküche, MG anders sehen) trotzdem nicht: "Es kommt darauf an, wie man die Feinheiten wahrnimmt. Es gibt total viel zu entdecken." Ihr Lieblingsplatz in der Stadt überraschte: die Kamphausener Höhe in Odenkirchen. "Weil man von dort sowohl die Gladbacher als auch die Rheydter Skyline hervorragend sehen kann." Borussias Vize-Präsident Rainer Bonhof hat in mehreren Ländern gewohnt, aber er kehrte immer wieder nach Mönchengladbach zurück. "Und ich habe immer wieder gedacht: Verdammte Hacke, ist das schön hier." Und das versuche Borussia auch immer den Spielern zu vermitteln. "Ibrahima Traoré kommt aus Paris und hat den Bökelberg als Wohnort entdeckt."

Karl Hans Arnold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe, sagte: "Mönchengladbach kann stolz auf die Menschen und die Stadt sein. Wir als Rheinische Post sind mit der Stadt verbunden. Das ist ein Bekenntnis zu den Menschen, Gepflogenheiten, zu Brauchtum, Tradition und Sitte."

