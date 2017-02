Mönchengladbach: Verliebt in die Besserwisser

Die Wise Guys im Kunstwerk Wickrath: Die fünf Jungs sind auf Abschiedstour, und ich sehe sie zum ersten Mal live auf der Bühne. Hammer! Eine sehr persönliche Konzertkritik. Von Inge Schnettler

Ich habe mich verliebt. In Dän, Eddi, Björn, Nils und Sari. Ich fand die Jungs immer schon gut, ihre Musik sowieso, aber jetzt ist es um mich geschehen. Restlos. Und viel zu spät. Denn die Wise Guys, diese formidable A-Capella-Truppe, die ich zum ersten Mal in meinem Leben live erlebe, sind, 25 Jahre nach ihrer Gründung, auf Abschiedstour. Und die führt sie auf die Bühne des Wickrather Kunstwerks. Glücklicherweise. Zum Abschluss der Wintermusik, die der Organisator der Sommermusik, Günter vom Dorp, erstmals präsentiert, begeistern die fünf Sänger 1000 Gäste im ausverkauften Haus. Spätestens ab dem Song "Mädchen, lach doch mal" haben sie mich. Wer mag dieser Aufforderung nicht folgen? Zumal, wenn sie so charmant und so mitreißend fröhlich vorgetragen wird. Nicht nur die Mädchen lachen.

Den ganzen Abend habe ich das Gefühl, dass ich gemeint bin, ich persönlich. Tatsächlich nehmen die Jungs da oben Augenkontakt auf zum Publikum. Zumindest zu den ersten Reihen. Da hält es die ersten Fans auch schon nicht mehr auf den Stühlen. Wer Platz hat, tanzt. Spätestens bei "Jetzt ist Sommer", auch bei "Wo der Pfeffer wächst" und "Powerfrau". Wenn die Schlaumeier, bzw. Besserwisser, so übersetzen die fünf Sänger selbst den Namen Wise Guys, über die Alltagshelden singen, über die Pfleger, Krankenschwestern, die alleinerziehenden Mütter, all die stillen Fleißigen, die für viel zu wenig Geld und kaum beachtet, noch weniger anerkannt, anderen Gutes tun, dann wird es ganz still in der Halle. Und der Applaus setzt erst mit Verzögerung ein. Der Text geht unter die Haut, Gefühle werden tief.

Aber es darf dann auch schnellstens wieder gelacht werden. Die auf Kölsch vorgetragene Geschichte vom kleinen dicken Dieter, der sich ein Rollbrett (historisch für Skateboard) wünscht, der "Ohrwurm", auch die Persiflage auf Michael Jacksons "Thriller". Da besingen die Wise Guys den ollen Schiller - echt abgefahren. Dem Neuzugang Björn ("fast noch ein Kind") hat Dän ein Lied auf den (kleinen) Leib geschrieben: "Kleine Männer". Das singt der komplett rot gekleidete Bass mit Bravour und ganz viel Selbstironie. Die Kollegen hätscheln ihn dafür. Björn hat seinen Platz bei den Wise Guys gefunden. Er ist aber auch verdammt gut. Seine supertiefe Stimme bildet bei vielen Songs einen samtweichen Klangteppich, seine Beatbox-Parts sind rekordverdächtig.

Und dann marschieren die fünf in die Tiefen der Halle, sie legen ihre Mikros beiseite und singen "Get up and try try try" von Pink. Ganz leise ist es im Kunstwerk, atemlos lauschen die 1000 Menschen. Frenetischer Jubel dann. Was diese fünf Stimmen können, wie sie die riesige Halle füllen, welche Harmonien sie entfalten - Gänsehaut pur!

Aber sie können nicht nur singen, sie sind zudem sozial engagiert und politisch. Sie fordern auf, sie bei ihrer Hilfsaktion für Misereor zu unterstützen, und sie richten den Appell an die Gäste, am 24 September zur Bundestagswahl zu gehen - und eine demokratische Partei zu wählen, keine, die Ängste schürt und Menschen ausgrenzt. Sie sind echt, sie sind bodenständig, sie haben Lust am Lachen, am Denken, am Handeln. Sie können singen, sie können begeistern, sie sind einfach gut. Ich habe mich verliebt. In Dän, Eddi, Björn, Nils und Sari. Die am Ende singen "Wir werden euch vermissen". Wir euch auch.

Die gute Nachricht. Dän, Nils und Björn kommen als "Alte Bekannte" mit zwei Neuen wieder - am 18. Februar 2018. Ins Kunstwerk.

