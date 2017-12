später lesen Mönchengladbach Versuchte Vergewaltigung in Rheydt 2017-12-22T20:27+0100 2017-12-23T00:00+0100

Eine 26-jährige Frau hat am vergangenen Mittwoch nur durch entschlossene Gegenwehr verhindern können, dass ein Mann sie in ein Gebüsch zieht. Geschehen ist dies am Zoppenbroichpark. Die Polizei sucht nun Zeugen.