RP-Party in Mönchengladbach: Viel Glitzer am Platz der Sonne

Live-Musik von Bands aus der Region mit den Plexiphones als Höhepunkt, schrille Kostüme und Gäste vom Feinsten. Die Party der Rheinischen Post gehört seit vielen Jahren fest in den Mönchengladbacher Event-Kalender. Rund 400 Gäste kamen ins Abflugterminal des Flughafens, um bis weit nach Mitternacht zu feiern.

Glitzer - und zwar möglichst viel, zumindest jedoch mehr davon - das hat sich die liebreizende Niersia Barbara zu Beginn der Karnevals-Session gewünscht. Und die RP hat das im Motto für die diesjährige Party selbstverständlich gerne aufgenommen.

Zumal es mit dem neugestalteten Sonnenhausplatz mit Glitzerasphalt und der Gruppe Esel von Rita McBride in Mönchengladbach einen guten Aufhänger gab: Ein Platz an der Sonne mit Glitzer, Eseln und dem jecken Schlachtruf "Gladbach Iiih-Aaah". Redaktionsleiterin Denisa Richters begrüßte die rund 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft als durchgeknallte Sonne im Lady-Gaga-Stil. Und auch die Besucher ließen bei der Kostümierung ihrer Fantasie freien Lauf. Etliche Esel waren dabei - manche mit abgebrochenen Schwänzen, andere in Herzchenanzug, der in Neuwerk lebende Künstler Thomas Virnich kam mit eigener Eselkreation auf dem Kopf.

Es gab spanische und mexikanische Eseltreiber, Sonnen, Monde und Sterne, Sonnengötter, sonnige Gemüter, Blumen, Blumenkinder und Gärtner, Piloten und Stewardessen, sexy Politessen. Vor allem aber war reichlich Glitzer und Glimmer dabei - im Asphalt, im Kostümdetail oder als Gesamtkunstwerk. Sogar ein Männer-Rock aus dem sonnenarmen Schottland passte ins Konzept - immerhin mit viel Beinfreiheit und Luftigkeit zum Tanzen.

Möglich gemacht hat den Abend Horst Pawlik als Organisator, ein exzellenter Kenner und Netzwerke der nicht nur regionalen Musikszene. Auch diesmal folgten die Top-Bands seinem Ruf zur RP-Party nach Mönchengladbach: Allen voran die international erfolgreiche Gladbacher Rockband Plexiphones, die Soul-Funk-Formation Go Sister, Pop und Rock von der Cover-Formation Mrs. Fab, die Pinball'Rock'nRoll Band, die ihrem Namen alle Ehre machte sowie Four Sale mit Rockklassikern wie "In The Midnight Hour" von Billy Idol oder "In Zaire" von Johnny Wakelin. Einen ruhigeren Kontrapunkt war in der Mitte des Abends Liane Unteregger, Pawliks Schwiegertochter, die stimmgewaltig nur von der Gitarre begleitet "unplugged"-Stimmung aufkommen ließ. Der Wechsel der Bands auf der Bühne wurde mit Sound von DJ Marcus "Brownie" Braun überbrückt.

Gleich zu Beginn marschierte das Prinzenpaar Norbert I. und Niersia Barbara samt Gefolge bei der Party ein. Sie erhielten eine Original-Zeichnung zu ihrer Session von RP-Karikaturist Nik Ebert. Zahlreiche Sponsoren hatten die Party unterstützt, darunter GEM, Handelshof, Bolten Brauerei, Flughafen, die Kliniken Maria Hilf, Coca-Cola-Vertrieb, Schmitz Security und Stadtsparkasse. Und so konnten die Gäste zwischen Live-Musik, Tanzfläche und Plauderei gepflegt abheben. Mit dabei unter anderen: Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU), die Fraktionschefs Felix Heinrichs (SPD) und Nicole Finger (FDP), Michael Hilgers (Sparkassenpark), Rechtsanwalt Peter Backes und Reiner Brenner.