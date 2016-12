später lesen Mönchengladbach Viel Wirbel um sieben Bronze-Esel Teilen

Twittern







Am 5. September kommen sie endlich auf dem Sonnenhausplatz an. Sieben Bronze-Esel, die das Skulpturen-Ensemble "Donkey's Way" bilden, werden im Beisein der Künstlerin Rita McBride auf dem neuen Sonnenhausplatz montiert. Und zwei Wochen später, bei der offiziellen Eröffnung des Platzes, sind die Esel nicht nur ein beliebtes Fotomotiv, vor allem die Kinder nutzen die etwa ein Meter hohen und 100 Kilo schweren Skulpturen auch gerne als kleines Klettergerüst. Doch auch nach der Begrüßung durch das Jugendsinfonieorchester bleiben die Esel vorerst ein Thema - nur sind die Schlagzeilen nicht mehr positiver Art.

Thomas Grulke Mitarbeiter der Lokalredaktion Mönchengladbach Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Thomas Grulke (togr) ist Mitarbeiter der Lokal-Redaktion Mönchengladbach. zum Autorenprofil schließen