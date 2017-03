RP-Aktion Liebesgeschichten: Vom Fußballplatz zum Traualtar

Steter Tropfen höhlt den Stein, heißt es. So ist auch unsere eine längere Liebesgeschichte: 1968 kauften meine Eltern ein Grundstück von meinen zukünftigen Schwiegereltern.

Sie hatten noch ein freies Grundstück, auf dem sonntags Fußball gespielt wurde. Dort spielte auch mein Zukünftiger Fußball. Und auch ich wurde eingeladen. Anschließend gab es immer Kaffee und Kuchen, den meine Schwiegermutter stets selbst gebacken hatte.

Eine ganze Weile ging es so weiter: mit Fußball, sich näher kommen, dann mit Festen und tanzen, mit sich kennenlernen und knutschen. So auch an Karneval 1971, wobei das Foto entstanden ist. Nun sind wir schon seit fast 46 Jahren verheiratet, haben drei Kinder, Schwiegerkinder und süße Enkelkinder. Auf dem Fußballplatz haben wir später gebaut und wohnen dort.

Agnes Maile

Quelle: RP