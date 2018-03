später lesen Busse, Kitas und Mags werden bestreikt In 22 Gladbacher Kitas gibt es Notgruppen wegen Streiks FOTO: dpa, fru_htf soe FOTO: dpa, fru_htf soe 2018-03-19T09:46+0100 2018-03-19T09:40+0100

Verdi hat die Betriebe des öffentlichen Dienstes in Mönchengladbach für Dienstag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem nach derzeitigen Stand 22 städtische Kindergärten, in denen Notgruppen eingerichtet werden. Auch die MAGS und die NEW sind betroffen.