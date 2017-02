Karneval in Mönchengladbach: Was man zum Veilchendienstagszug wissen muss

Montag fiel es auf: Es fehlte ein großer Teil der Halteverbotsschilder, die einen reibungslosen Veilchendienstagszug gewährleisten sollen. Die Stadt wird trotzdem abschleppen. Was die Jecken sonst noch wissen sollten. Von Andreas Gruhn und Gabi Peters

Heute wird der gesamte Innenstadtbereich für den Veilchendienstagszug gesperrt. Ab 11.15 Uhr kommt kein Fahrzeug mehr rein und raus. Damit am Zugweg geparkte Autos rechtzeitig umgesetzt werden können, sollten eigentlich gestern schon Schilder aufgestellt sein, die auf die entsprechenden Halteverbote hinweisen. Doch die fehlten in weiten Teilen - zum Beispiel an der Lüpertzender Straße, an der Aachener Straße und auch an der Stepgesstraße.Nachdem Anwohner das Fehlen der Schilder gemeldet hatten, fuhren Polizei und Stadttochter Mags den Zugweg ab. "Wir werden jetzt alle Lücken füllen", erklärte eine Mags-Sprecherin gestern.

Möglicherweise wird nun nicht mehr die Frist eingehalten, wann abgeschleppt werden darf. Die Stadt will dennoch rigoros sein. "Der Veilchendienstagszug wird auf jeden Fall stattfinden. Fahrzeuge auf der Wegstrecke stellen eine Gefahr dar und werden deshalb abgeschleppt", sagt Stadtsprecher Dirk Rütten. Man habe schließlich rechtzeitig die Öffentlichkeit informiert. Außerdem werde der Kommunale Ordnungsdienst heute früher als üblich die Zugstrecke kontrollieren. Bei Fahrzeugen am Zugweg werde man dann versuchen, den Halter telefonisch zu informieren, damit er seinen Wagen wegfährt.

FOTO: MKV

FOTO: MKV

Was sollten VDZ-Besucher noch wissen? Der Zug startet um 13.11 Uhr an der Lüpertzender Straße, Ecke Bismarckplatz. "Gladbach umarmt die Welt" lautet das Motto. Und das werden viele Tausend Jecken zeigen. Im Zug werden rund 4300 Teilnehmer erwartet. 34 Karnevalsgesellschaften sind dabei, 37 Fremdgruppen. 73 Festwagen fahren durch die Stadt, 35 Bagagewagen und zwei Kutschen. 80 sind dabei. 56 Fußgruppen sind angemeldet, 25 Tanz- und Funkengarden sowie 30 Musikkapellen sorgen für Stimmung.

Wird der Zug kommentiert? Ja, an drei Stellen: am Aretzplätzchen, am Alten Markt und an den Tribünen auf dem Parkplatz Geroweiher.

Ab wann ist die City geräumt? Die Sperrung der gesamten City für den Fahrzeugverkehr gilt von 11.15 bis etwa 19 Uhr. Das gilt nicht nur für den Zugweg, sondern auch für die Zufahrtstraßen zum Zugweg. Container und Lkw sperren den Weg ab und sichern so den Zug. Es kann zu verstärkten Personen- und Taschenkontrollen kommen. Die Polizei kündigt "anlassbezogene" Überprüfungen an.

Was ist mit Gläsern und Flaschen? Zuhause lassen. Der MKV, die MGMG und die Stadt appellieren an die Besucher des Zugs, freiwillig auf Gläser und Flaschen zu verzichten. Die am Zugweg liegenden Verkaufsstellen sollen Getränke nur in PET-Flaschen, Kunststoff- oder Pappbechern verkaufen. Am Alten Markt und Kapuzinerplatz werden sechs Glascontainer und mobile Abfallgefäße aufgestellt. Besucher werden aufgefordert, ihre Getränke von Glasbehältern in Kunststoff- oder Pappbecher umzufüllen und Glasflaschen zu entsorgen. Zudem kündigten Ordnungsamt, Jugendamt und Polizei intensive Jugendschutzkontrollen am gesamten Zugweg an.

Wo gibt's Hilfe? Entlang des Zugweges richtet die Feuerwehr 13 Unfallhilfsstellen ein. Drei Notarzteinsatzfahrzeuge, zwei Notarztwagen, sieben Rettungs- und sieben Krankentransportwagen stehen bereit - weitere Verstärkungskräfte und -fahrzeuge sind in Alarmbereitschaft. Ein Notfallseelsorger und ein Tierarzt sind ebenfalls im Einsatz.

Was ist mit den Wagen? Der Einbruch in die frühere Panzerhalle auf dem Reme-Gelände, bei dem die historische Straßenbahn massiv beschädigt wurde, hat bei den Karnevalisten Wirkung gezeigt. Die Wagenbauhalle des MKV liegt direkt daneben, und auch die Jecken mussten schon mehrfach zerstörte Wagen reparieren. Deshalb ließ der MKV seine Halle in den letzten Tagen rund um die Uhr bewachen. Die Jecken reagieren aber auch auf ihre Weise: Alle von den Randalierern zerstörten Teile sind auf einem eigenen Wagen gesammelt mit der Aufschrift "Vandalismus". Er fährt gewissermaßen als Mahnmal mit.

