Mönchengladbach: Weltmusik zum Tanzen und Träumen

Die originellen Sounds von Laboum und The Hempolics versetzen das Publikum im BIS-Zentrum in beste Laune. Von Sophia Firgau

Das ungemütliche Februarwetter lud eigentlich dazu ein, den Samstagabend auf der Couch zu verbringen, doch das hinderte die Besucher des ersten Mönchengladbacher "Worldmusic Carnivals" nicht daran, zahlreich ins BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit zu strömen. Mit den lebendigen und originellen Sounds der Bands Laboum (Mönchengladbach/Köln) und The Hempolics (London) ließ sich das Regenwetter ganz schnell vergessen. Mal verträumt, mal rhythmisch schnell - mit einer abwechslungsreichen Palette aus Pop, Jazz, Elektro- und Weltmusik brachte Laboum das Publikum in Stimmung. Neben Gitarre (Lennard Merkl) und Schlagzeug (Felix Horstmann) wurden durch Kazoo - eine Art Metalltröte, die durch eine Membran die Stimme verzerrt - und Loops interessante Sounds produziert. Besonders der unglaubliche Stimmumfang der Sängerin Melody Awuah begeisterte die Gäste.

Spätestens mit dem ersten Song der zweiten Band The Hempolics hielt es niemand mehr im Sitzen aus. "Musik mit der organischen Stimmung des Roots, freundlichen Hooks, dicken Bässen und einer Prise Fernweh versetzt" - hinter dieser Ankündigung musste sich die siebenköpfige Truppe wahrlich nicht verstecken - und holte den Sommer mit Reggae, Jazz und HipHop ins BIS-Zentrum. Gesungen wurde Solo, im Duo oder Trio (Grippa Laybpurne, Nubiya Brandon und Daniel Collier) - begleitet durch Schlagzeug und Gitarren, aber auch Instrumente wie Melodica und Schellenkranz kamen zum Einsatz. Die Spielfreude von Lorenzo, Leon King, Craig Boormann und Harry Collier verwandelte sich in Tanzfreude beim Publikum, das gar nicht genug bekommen konnte. Es feierte die Band mit ohrenbetäubendem Applaus, Jubelschreien und begeisterten Pfiffen.

Dieses minutenlange Durchhalten wurde dann schließlich mit einer zweiten Zugabe belohnt, die den großartigen Auftritt ausklingen ließ. Das Konzert war Teil des vom Verein Kulturkram organisierten Weltmusik-Festivals, das noch bis zum 24. Februar läuft. "Das Projekt folgt dem Gedanken, eine vielfältige Alternative zum klassischen rheinischen Karneval zu bieten und so die Kommunikation und das Verständnis verschiedener Kulturen in Mönchengladbach zu fördern", so die Veranstalter.

Die nächste Gelegenheit dazu bietet ein Konzert mit der von den Komoren stammenden Künstlerin Nawal Mlanao, die am Donnerstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im Ladenlokal an der Eickener Straße 14 Afro-Sufi-Songs präsentiert. Mlanao wird dabei außergewöhnliche Instrumente wie die jemenitische banjo-ähnliche Gambusi, das afrikanische Daumenklavier Mbira, die iranische Rahmentrommel Daf sowie weitere Percussioninstrumente zum Klingen bringen. Weitere Informationen auf www.worldmusic-carnival.de"

Quelle: RP