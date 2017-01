Serie Genuss Aus Gladbach (4): Wenn das Fleisch von nebenan kommt

Hans Jörg Schmitz ist ein junger Metzger, Hendrik Neuhaus ein junger Bauer, der ihn beliefert - zwei junge Start-ups der alten Schule. Denn ihre Produkte stellen sie so her, wie man es früher tat. Dafür wird das "Rheydter Stadtrind" gezüchtet. Von Christian Lingen

In der Metzgerei von Hans Jörg Schmitz ist es noch wie früher: Der Geruch lässt dem Kunden das Wasser im Munde zusammenlaufen, der Magen beginnt zu knurren. Rechts neben der Fleischtheke steht ein Korb mit Plätzchen. In einem Regal liegen Weinflaschen neben Gläsern mit eingemachtem Obst, Schwarzbrot und Tuben mit Tomatenmark. Also alles vorhanden für ein gutes Mittagessen. Das Ladenlokal versprüht ein nostalgisches Ambiente. Es ist, als betrete man eine andere Zeit - und genau so soll es auch sein.

Dabei ist Hans Jörg Schmitz erst 28 Jahre alt - und doch ein Metzger alter Schule. Deshalb verwendet er nicht nur alte Rezepte und verzichtet auf Zusatzstoffe, sondern bekommt das Rindfleisch auch vom Bauern um die Ecke. Oder zumindest aus Mönchengladbach, denn die Metzgerei ist in Geneicken und der Bauernhof von Hendrik Neuhaus befindet sich in der Giesenkirchener Honschaft Stadt.

Wie der Metzgermeister ist auch Neuhaus mit seinen 30 Jahren ein junger Unternehmer. Kennengelernt haben sie sich durch Zufall. "Wir sind uns auf einem Stadtfest über den Weg gelaufen und kamen ins Gespräch", erinnert sich Neuhaus. Beide hatten gerade erst ihre Betriebe gegründet und tauschten sich darüber aus, Handwerk wie früher zu betreiben. Schließlich wurden die beiden Jungunternehmer Geschäftspartner. Der große Gewinner sind die Kunden der Metzgerei, denn sie wissen genau, wo das Fleisch herkommt. "Ich habe rund 70 Rinder, Simmentaler und Limousin", erzählt Neuhaus. Aus ihnen züchtete er das Rheydter Stadtrind. Das Futter kommt aus eigenem Anbau und ist nicht gentechnisch verändert. Die Tiere leben einfach vor sich hin, ohne künstlich im Wachstum beeinflusst zu werden.

Die Firmengründungen liefen nahezu parallel. Neuhaus übernahm vor zwei Jahren den Bauernhof, Schmitz vor eineinhalb Jahren die Metzgerei. "Wir führen alte Betriebe fort und wollen den regionalen Gedanken stärken", sagt Schmitz. Zwar sagt die EU, dass alles regional ist, was aus einem bestimmten Umkreis kommt, doch die Kooperation der beiden Jungunternehmer ist so lokal, wie es früher normal war und heute nur noch selten der Fall ist. "Ich liefere das Fleisch so, wie es gebraucht wird, und produziere keine Masse. Wann ein Tier schlachtreif ist, variiert, denn ich mäste die Rinder nicht", erzählt Hendrik Neuhaus. Geschlachtet wird im Viersener Schlachthof. Während moderne Großbetriebe ihre Tiere meist einzig und allein als Waren betrachten, sieht Neuhaus das Lebewesen. "Meine Rinder kann man auf der Weide sehen. Sie können leben, wie sie wollen", sagt er. Der Stall ist offen gehalten.

Bevor Schmitz und Neuhaus ihre Betriebe gründeten, arbeiteten sie als Angestellte in anderen Unternehmen und sammelten dort Erfahrungen - eine weitere Gemeinsamkeit. Dass sie nun Geschäftspartner sind, passt da wie die Faust aufs Auge. Während Hendrik Neuhaus beim Futter für seine Tiere auf Zusatzstoffe verzichtet, lässt Hans Jörg Schmitz diese bei Fleisch und Wurst weg. "Ich wollte zurück zur Basis. Mein Anspruch ist es, wieder echte Lebensmittel herzustellen. Bei mir ist nichts in der Wurst, was da nicht reingehört", sagt Schmitz. Dass die Produktion dadurch teurer ist, stört ihn und seine Kunden nicht. "Ich habe mir Gewürzbücher mit Rezepten von vor hundert Jahren angeschafft. Damals gab es nur Naturprodukte. Zwar dauert die Produktion ohne Zusatzstoffe länger, doch der Geschmack ist dafür umso besser." Mit ihrer Kooperation machen Schmitz und Neuhaus vor, dass die alte Schule auch heute funktioniert.

Fleischerei Schmitz (ehemals Theißen), Schlossstraße 98

Quelle: RP