später lesen Mönchengladbach Wenn Wahlplakate zur Kunst werden FOTO: Theo Titz 2017-04-21T17:42+0200 2017-05-05T11:36+0200

Das Wahlplakat der Grünen an der Wickrathberger Straße in Mönchengladbach fällt gehörig aus dem Rahmen: Künstler Vaago Weiland verwandelte Plakate der Kandidaten Lena Zingsheim und Boris Wolkowski in Streetart. Von Angela Rietdorf