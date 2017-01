Mönchengladbach: Wie man früher reiste

Menschen waren einst auf Pilgerschaft, in diplomatischer Mission oder als Spione unterwegs. Das zeigt eine Ausstellung im Museum Schloss Rheydt. Von Inge Schnettler

Pauschalreise? Pah! All inclusive? Nichts da! Reisen war in früheren Jahrhunderten eine mühsame Angelegenheit. "Es gab regelrechte Reiseratgeber - mit wichtigen Hinweisen zu Grenzen, Pässen, fremden Währungen", sagt Karlheinz Wiegmann. Bereits in der Renaissance konnte der Reisende etwa ein deutsch-türkisches Wörterbuch zurate ziehen. Wichtig sei, so Wiegmann, vor allem auch die Wahl des passenden Reisegefährten gewesen. "Wenn man den nicht mit Bedacht wählte, konnte die tage- oder wochenlange Reise in der Kutsche zur Tortur werden." Der Direktor des Museums Schloss Rheydt freut sich offenkundig sehr auf die Ausstellung "Aufbruch in die Ferne - mit Gladbacher Reisenden durch die Jahrhunderte", die am 12. März eröffnet wird. "Das ist eine spannende Sache." Die Präsentation wurde im Rahmen des Themenjahres "Unterwegs" des Niederrheinischen Museumsnetzwerks erarbeitet.

Außergewöhnlich wird schon der Eingangsbereich zur Ausstellung sein. Da werden die Reiseziele auf einem Bildschirm durchrattern - ähnlich wie auf den Anzeigetafeln im Flughafen. Originalsitze vom Gladbacher Flughafen vervollständigen das Bild. Am Beispiel von Mönchengladbacher Reisenden, etwa Otto Heinrich von Bylandt, der kreuz und quer durch die Lande ritt, wird die Geschichte des Reisens durch die Jahrhunderte erkundet. Ob Pilger für ihr persönliches Seelenheil aufbrachen, Adelige im diplomatischen Dienst unterwegs waren, Unternehmer sich auf Geschäftsreise aufmachten oder Paare auf Hochzeitsreise gingen - an konkreten Fällen werden die Vorbereitungen, Herausforderungen, Besonderheiten und Beschwernissen des Reisens in früheren Tagen nachgespürt.

FOTO: Achim Kukulies

FOTO: Achim Kukulies

Wer etwas auf sich hielt, hatte selbstverständlich Reiseutensilien dabei, die die Strapazen erleichtern konnten und auch auf mühsamen Reisen für gutes Aussehen und Orientierung sorgten - das Reisebügeleisen, die Reisetoilette, der Reisekompass, der Reisesekretär. Alles gut verpackt, handlich und zum Zusammenklappen. Im Kabinett der Vorburg gibt es die Extra-Abteilung "Luxusreisen". Gezeigt werden Werbeplakate, Dokumente, die belegen, wie angenehm das Reisen im Schlafwagen - etwa nach St. Moritz - sein konnte, hübsches Geschirr, feinstes Ambiente. Bis zum 30. Juli ist die Präsentation zu sehen.

Im Anschluss wird die Frage gestellt: "Warum steht gerade in Rheydt ein Schloss, und nicht in Neuwerk, Eicken oder Rheindahlen? Und warum sieht Schloss Rheydt so aus, wie es aussieht?" Ab dem 5. November ist die Ausstellung zur Renaissancearchitektur zu sehen. Sie geht den Besonderheiten und der Baugeschichte des einzigen erhaltenen Renaissanceschlosses im Rheinland nach. Sie zeigt die Ansprüche und Möglichkeiten der Bauherrn und die Einflüsse der Zeit. Nicht zuletzt gibt sie Auskunft über den Architekten Maximilian Pasqualini.

FOTO: Peter Krahwinkel

FOTO: Peter Krahwinkel

Vorläufig ist aber noch bis zum 12. Februar die Hans-Rilke-Werkschau anlässlich seines 125. Geburtstags zu sehen.

www.schlossrheydt.de

Quelle: RP