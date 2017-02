Mönchengladbach: Wieder drei Einbrüche in Schulen

Diesmal schlugen Unbekannte an der Dohler Straße und in Neuwerk zu. Von Andreas Gruhn

Die Einbruchserie in Mönchengladbacher Schulen geht unvermindert weiter. Gestern meldete die Polizei erneut drei Einbrüche. Zunächst waren Unbekannte am Wochenende in eine Grundschule an der Dohler Straße eingebrochen; und in der Nacht zu Dienstag drangen Einbrecher erst in die Räume der Hauptschule und dann der Gesamtschule im Schulzentrum Neuwerk an der Nespelerstraße ein. Bereits im Januar hatte es knapp ein Dutzend Einbrüche in Schulen gegeben.

Die Tatzeit im Fall der Grundschule Dohler Straße lag zwischen Freitag, 3. Februar, 17 Uhr, und Montag, 6. Februar, 10 Uhr. Die Unbekannten brachen ein Fenster zu einem Musikraum der Schule auf. Dort rissen sie eine Tafel von der Wand und beschädigten mutwillig weiteres Inventar. Dazu stachen sie die Drums eines Schlagzeugs ein und versuchten, Schlagzeugstöcke und ein Blatt Papier in Brand zu stecken. Es wurde ein Mikrofon gestohlen. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, die mit dieser Tat im Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an Telefon 02161 290.

An der Nespelerstraße hebelten die Täter in der Nacht zu gestern die Eingangstür der Hauptschule auf. Im Gebäude versuchten sie erfolglos, die Tür zu einem Computerraum aufzubrechen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Tür zu einem Klassenraum und suchten nach Diebesgut. Auch hebelten sie das Fenster der Hausmeisterkanzel aus der Fassung. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Und zu den Verwaltungsräumen der Gesamtschule gelangten die Einbrecher, indem sie ebenfalls die Haupteingangstür aufhebelten. Sie brachen zudem zwei Zwischentüren auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Behältnisse nach Diebesgut. Den ersten Ermittlungen zufolge wurden ein Laptop und Geld gestohlen. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02161 290.

Einbrüche in Schulen gibt es immer wieder. Allein im gesamten Jahr 2016 waren es 65 Fälle, wie Schuldezernent Gert Fischer zuletzt im Schulausschuss sagte. Dazu zählen auch gescheiterte Einbruchsversuche. In diesem Jahr sei aber eine deutliche Häufung an Einbrüchen in Schulgebäude festzustellen. Die Aufklärungsquote sei verschwindend gering. Die Beute ist oft niedrig, der Schaden groß. "Wir haben Lösungen für jeden Problemschwerpunkt, wir wissen aber auch, dass es manchmal nicht reicht", so Fischer. "Wir haben in Deutschland ein Riesenproblem, dass der Anteil der Leute wächst, die mit dem Eigentum anderer nicht umgehen können."

