Veilchendienstagszug in Mönchengladbach: Zahlreiche Autos ohne Halteverbotsschilder abgeschleppt

Montag fiel es auf: Es fehlte ein großer Teil der Halteverbotsschilder, die einen reibungslosen Ablauf des Mönchengladbacher Veilchendienstagszugs gewährleisten sollen. Die Stadt schleppt am Dienstagmorgen trotzdem rigoros ab. Wer die Kosten tragen soll, ist unklar.

Am Veilchendienstag wird der gesamte Innenstadtbereich für den Karnevalszug gesperrt. Ab 11.15 Uhr kommt kein Fahrzeug mehr rein und raus. Damit am Zugweg geparkte Autos rechtzeitig umgeparkt werden können, sollten eigentlich am Montag schon Schilder aufgestellt sein, die auf die entsprechenden Halteverbote hinweisen. Doch die fehlten in weiten Teilen - zum Beispiel an der Lüpertzender Straße, an der Aachener Straße und an der Stepgesstraße. Gegen 11 Uhr schleppte die Stadt an der Jeaner Straße bereits zahlreiche Autos ab - auch hier fehlten die Halteverbotsschilder.

Nachdem Anwohner das Fehlen der Schilder gemeldet hatten, wollten Polizei und Stadttochter Mags den Zugweg abfahren. "Wir werden jetzt alle Lücken füllen", erklärte eine Mags-Sprecherin noch am Montag. Das ist jedoch bis heute nicht an allen Straßen passiert.

"Der Veilchendienstagszug wird auf jeden Fall stattfinden. Fahrzeuge auf der Wegstrecke stellen eine Gefahr dar und werden deshalb abgeschleppt", sagt Stadtsprecher Dirk Rütten. Man habe schließlich rechtzeitig die Öffentlichkeit informiert. Außerdem wollte der Kommunale Ordnungsdienst heute früher als üblich die Zugstrecke kontrollieren. Bei Fahrzeugen am Zugweg wollte man dann versuchen, den Halter telefonisch zu informieren, damit er seinen Wagen wegfährt.

