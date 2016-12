Prozess in Düsseldorf: Zeuge entlastet Sven Lau vor Gericht

Prozess in Düsseldorf

Im Prozess vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht hat am Dienstag ein Zeuge den angeklagten Salafistenprediger Sven Lau entlastet. Auf die Frage, ob Lau ihn nach Syrien geschleust habe, antwortete er: Nein. Von Ingrid Krüger

Der ehemalige Feuerwehrmann Sven Lau aus Mönchengladbach soll laut Anklage 2013 in vier Fällen eine terroristische Vereinigung unterstützt haben. Das Gericht hatte am Dienstag einen 37-Jährigen als Zeugen geladen. Dem Mann wirft die Bundesanwaltschaft versuchte Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.

Laut Anklage soll sich der 37-Jährige einem Kampfverband in Syrien angeschlossen haben, der von Laus Freund Konrad S. (ebenfalls aus Mönchengladbach) angeführt wurde. Drei Tage soll der Mann dort gewesen, dann aber wieder abgereist sein. Dieser Zeuge hat seinen Prozess noch vor sich. Der Untersuchungs-Häftling erklärte sofort: "Ich will gar nichts aussagen." Gericht und Bundesanwalt versicherten dem Zeugen, dass er sich keineswegs selbst belasten müsse und dass ihnen auch keine Frage einfiele, die er unbedingt beantworten müsse. Damit war eigentlich der Zeugenauftritt des 37-Jährigen beendet.

Doch nun meldete sich überraschend der Angeklagte Sven Lau zu Wort. Allerdings stellte er nur eine einzige Frage: "Habe ich dich nach Syrien geschleust? Ja oder Nein?" Ohne zu zögern kam die Antwort von der Zeugenbank: "Nein, er hat mich nicht geschleust". Der 37-Jährige durfte anschließend den Gerichtssaal des Hochsicherheitstrakts des Oberlandesgerichts Düsseldorf mit seinem Zeugenbeistand verlassen.

Für den heutigen Prozesstag hat das Gericht einen bekannten Salafisten, der oft bei den Prozessen seiner Glaubensbrüder als Zuschauer auftaucht, als Zeugen geladen. Für ihn hat dessen Anwalt bereits um ein Aussageverweigerungsrecht gebeten, weil der Salafist möglicherweise psychische Beihilfe für den Angeklagten Sven Lau geleistet habe.