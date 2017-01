Mönchengladbach: Zonta-Clubs schreiben Preis für junge Frauen aus

Die beiden Mönchengladbacher Service-Clubs von Zonta International, einem Netzwerk für Frauen, schreiben einen Preis für sozial engagierte junge Frauen aus.

Der "Young Women in Public Affairs Award" (YWPA) richtet sich an 16- bis 19-Jährige in der Schul-, Studien- oder Berufsausbildung, die in Mönchengladbach wohnen oder lernen. Sie sollten ehrenamtlich tätig sein oder sich sozial engagieren, gerne im Bildungsbereich. Nicole Finger (Foto), Zonta-Mitglied und seit einigen Jahren im YWPA-Komitee, sagt: "Ich habe durch den Wettbewerb wirklich schon tolle Mädchen kennengelernt.

" Der Preis ist mit 500 Euro auf lokaler Ebene dotiert, die Siegerin nimmt automatisch an den Wettbewerben auf den nächsten Ebenen teil (1000 bzw. 4000 US-Dollar). Teilnehmerinnen können sich selbst anmelden oder vorgeschlagen werden. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar. Die Ausschreibung mit allen erforderlichen Unterlagen kann aus dem Internet heruntergeladen werden unter: www.zonta-mg.de und www.zontaclub-mg.de.

(dr)