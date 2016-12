Mönchengladbach: Zu Gast bei . . .

Künstler besuchen, ungewöhnliche Orte kennenlernen - das ist der Zweck der Reihe "Zu Gast bei . . .", die am 24. Januar startet. Und zwar im Museum Abteiberg - und zwar nachts. Weitere spannende Orte stehen bereits auf der Liste. Von Inge Schnettler

Die Idee ist auf dem roten Teppich entstanden - so nennt sich das Kulturforum Kultur der SPD. Und in dem treffen sich Menschen, die sich für Kunst und Kultur einsetzen - und sich damit umgeben. Die ins Museum gehen, ins Theater, zu Konzerten. Die aber auch ganz gerne mal hinter die Kulissen schauen und ungewöhnliche Orte erleben wollen, zu denen man in der Regel keinen Zutritt hat. Außer man wird eingeladen. Die neue Kulturreihe, die Anfang des neuen Jahres startet, heißt folgerichtig: Zu Gast bei. . .

"Der Gastgeber bestimmt den Termin, er sagt, wie viele Menschen kommen dürfen, und dann gehen wir freudig hin", sagt Reinhold Schiffers. Der Vorsitzende des Kulturausschusses hat bereits den ersten Termin festgezurrt. Die Direktorin des Museums Abteiberg, Susanne Titz wird am Dienstag, 24. Januar, 15 Gäste willkommen heißen. Ihre Einladung heißt "Nachts im Museum". Entsprechend trifft man sich nach Einbruch der Dunkelheit um 19 Uhr. Im Museum wird nur ein Kunstwerk beleuchtet sein. Zu diesem werden die Gäste sich begeben, um von Susanne Titz Wissenswertes über den Künstler und seine Arbeit zu erfahren. "Das kann ein oft übersehenes oder aber auch ein sehr prominentes Werk sein", sagt Reinhold Schiffers.

Auch bei Thomas Virnich hat er bereits Interesse geweckt. "Der Künstler kann sich durchaus vorstellen, einige Gäste in seinem Domizil, das sich in der ehemaligen Schule an der Hansastraße befindet, zu empfangen." Weitere Gastbesuche kann Schiffers sich etwa in der Kulturkapelle Gerkerath, auf der Orgelempore in St. Michael Holt oder St. Helena Rheindahlen, im Archiv eines Heimatforschers, im Priorhaus in Neuwerk, in Ateliers und bei Kunstsammlern vorstellen. "Aber auch ein Besuch in der Küche von Jürgen Dollase wäre prima. Kochen gehört schließlich auch zur Kultur."

Die beiden kulturpolitischen Sprecher Dieter Breymann (CDU) und Ulrich Elsen (SPD) finden die Idee prima. "Ich würde gern mal in dem Raum zu Gast sein, in dem die Autorin Susanne Goga ihre historischen Krimis schreibt", sagt Breymann. "Ich wünsche mir einen Besuch auf der Burg Liedberg, würde gerne mal hinter die Kulissen des Theaters schauen", sagt Elsen. "Die Bolten-Brauerei fände ich auch spannend."

Es sieht so aus, als würde das "Dreigestirn der Kulturpolitik" emsig an einem Strang ziehen. Reinhold Schiffers sagt: "Der Kulturbegriff ist ein umfassender, wir wollen auch Bereiche kennenlernen, die sonst nicht zugänglich sind. "Wir wollen nicht nur in politischen Gremien sitzen, sondern dahin gehen, wo die Kultur spielt", sagt Ulrich Elsen. "Wir interessieren uns für das, was die Kulturschaffenden machen, auch wenn wir es manchmal nicht auf Anhieb verstehen." Und Dieter Breymann sagt: "Kunst sollte Emotionen wecken und amüsieren. Man muss nicht grübelnd und interpretierend durchs Museum laufen, es darf auch gelacht werden."

Anfang des neuen Jahres wird eine Facebook-Seite eingerichtet, auf der die Termine zu finden sein werden, außerdem können sich Interessenten als Gastgeber bewerben. Sie müssen nur in zwei Sätzen sagen, was es bei ihnen zu erleben gibt.

