Versuchter Raubmord: Zwei Männer nach Messerattacke in Odenkirchen vor Gericht

Zwei Männer nach Messerattacke in Odenkirchen vor Gericht

Wegen versuchten Raubmordes aus Habgier und Heimtücke, außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung, müssen sich seit gestern zwei Mönchengladbacher, 23 und 22 Jahre alt, vor der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten. Von Ingrid Krüger

Laut Anklage sollen die jungen Männer am 11. August vergangenen Jahres bei einem Besuch in Odenkirchen einen 34-jährigen Mann in der eigenen Wohnung überfallen, beraubt und mit Messerstichen schwer verletzt haben. Dabei sollen die Angeklagten 254 Goldmünzen im Wert von 210.000 Euro, 14.000 Euro Bargeld und drei Mobiltelefone erbeutet haben.

Die Angeklagten verfolgten die Gerichtsverhandlung vor dem Schwurgericht mit unbewegter Miene. Beide zeigten sich aussagebereit, beteuerten aber sinngemäß: "Wir wollten den Mann nicht töten." Dennoch gaben beide ohne weiteres und mit erschreckender Kälte zu, auf Brust, Bauch und Kopf des Opfers eingestochen zu haben.

Ein 47-jähriger Freund des 23-jährigen Angeklagten hatte den Kontakt zu dem 34-jährigen Opfer, das als wohlhabend galt, hergestellt. Der 22-jährige Angeklagte schilderte im Gerichtssaal, dass der ältere Mitangeklagte beim Verlassen der Wohnung das Opfer in den Hals gestochen habe. "Und ich habe dann mitgestochen. Dazu hatte ich das offene Klappmesser aus meiner Tasche geholt", sagte der der 22-Jährige aus. "Ich war geschockt", ergänzte der Angeklagte. Dann habe sich das Ganze ins Wohnzimmer verlagert. Der Mittäter habe immer weiter zugestochen. "Und ich nahm die Handys vom Tisch und das Portemonnaie vom Couchtisch", so der 22-Jährige. Die Männer verließen die Wohnung und wurden später von Polizeibeamten festgenommen.

"Ich habe wohl ein bisschen geprahlt und dem Bekannten damals alle Wertgegenstände gezeigt", erklärte das 34-jährige Opfer gestern im Gerichtssaal. Mit 34 Messerstichen sei er damals von den Angeklagten attackiert worden. Im nicht beleuchteten Flur sei er überfallen worden. Im Wohnzimmer auf dem Boden habe er sich schließlich tot gestellt. Die Männer hätten die Wohnung mit der Beute verlassen. "Ich habe dann selbst über das Festnetz-Telefon eine Täterbeschreibung an die Polizei durchgegeben", berichtete der 34-Jährige. Er sei dann im Aachener Klinikum operiert worden.

Im Gerichtssaal erinnerte sich das Opfer noch an eine Warnung, die der 23-jährige Angeklagte ihm in der Gewaltnacht zugeflüstert habe: "Bleib bloß liegen, sonst stechen wir dich wirklich ab."

Für den Schwurgerichtsprozess hat die 7. Große Strafkammer des Landgerichts sechs weitere Verhandlungstermine geplant.

Quelle: RP