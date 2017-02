Moers: 20.000 Euro für den Kulturrucksack

Das Land NRW unterstützt die Projekte in Moers finanziell. Neu im Reigen der Veranstalter der diesjährigen Jugendkulturprojekte ist das Dokumentarfilm-Festival "Doxs!". Von Anja Katzke

Die Stadt Moers packt zum sechsten Mal den Kulturrucksack mit spannenden Projekten für Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren. Neun verschiedene Träger bieten das Jahr über in der Grafenstadt spannende Workshops an, die nicht nur Spaß machen sollen, sondern einladen, selbst kulturell aktiv zu werden. Gestern stellte das Kulturbüro die beteiligten Institutionen und die einzelnen Projekte vor.

Der Kulturrucksack ist ein Förderprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen; Moers erhält aus diesem Programm eine Unterstützung von rund 20.000 Euro, die in die Projekte der beteiligten Institutionen fließen. Mit dabei sind in diesem Jahr die Offene Einrichtung für Kinder "Asbär", das neue Jugendzentrum "Die Box" in der Matthek/Josefsviertel, das Jugendzentrum Zoff, das Moerser Schlosstheater, die Bibliothek, das Moers Festival, das Grafschafter Museum sowie das Tanzmobil.

Neu im Reigen der Veranstalter der diesjährigen Jugendkulturprojekte ist das Dokumentarfilm-Festival "Doxs!" aus Duisburg. Es handelt sich um ein Projekt der Medienbildung für Kinder. Im Rahmen der Projektwoche lernen junge Filminteressierte die Kunst des Festival-Kuratierens kennen. Die Teilnehmer stellen eine Auswahl an Dokumentarfilmen zusammen, sichten und diskutieren das Material. Im November startet schließlich das Filmfestival. Die Veranstaltung findet im Gymnasium Filder Benden sowie im Atlantic Kino Moers statt.

Das Grafschafter Museum lädt Kinder im Juli zu einem zweitägigen Filmworkshop ein. Die Leitung hat der Medienpädagoge Christian Spieß. Er nimmt die Teilnehmer mit auf eine spannende Zeitreise ins Mittelalter. Der Musenhof dient als mittelalterliches Filmset. In kleinen Gruppen produzieren die Kinder Kurzfilme, die zum Abschluss auf großer Leinwand präsentiert werden sollen. Auch das Moers Festival beteiligt sich unter neuer Leitung mit einem Kulturrucksackprojekt: "Hüsch Reloaded" wendet sich an Schüler der Trompeten- und Vokalklassen der Moerser Musikschule. Die Leitung haben Dramaturg Joachim Henn und Stadtmusiker John-Dennis Renken. Auf Grundlage von Texten aus Kinderbüchern und Kinderliedern des Kabarettisten werden Rap- und Hip-Hop-Songs entwickelt und auf CD aufgenommen. Informationen über alle Kulturrucksack-Projekte und Termine finden Interessierte im Internet unter www.moers.de.

